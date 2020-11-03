الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم.. لازم أعيش وإيه الأخبار؟

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، للوقاية من الإصابة بكورونا، وتقدم "الوطن"، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

سيما

عرض فيلم "صمت الخرفان" الساعة 4 مساء، وفيلم "حادث النصف متر" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "محطة الأنس" الساعة 11 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "عنتر زمانه" الساعة 1 مساء، و"عصر القوة" الساعة 3 مساء، "آخر كلام" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "العالمي" الساعة 8 مساء، وفيلم "مفيش فايدة" الساعة 10 مساء، وفيلم "عش البلبل" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Pirates Of The Caribbean: Dead Man's Chest الساعة 3.30 مساء، وفيلم True Grit الساعة 6 مساء، وفيلم Papillon الساعة 8 مساء، وفيلم Gangster Squad الساعة 10.30 مساء.

مسلسلات تليفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "قصة الأمس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شهادة ميلاد" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" الساعة 9 مساء، ومسلسل "أبو جبل" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "عم حمزة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الرابع الساعة 7 مساءً، و"الكبير أوي ج1" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً، و"ختم النمر" الساعة 10 مساء، و"إلا أنا" الساعة 11 مساء.

CBC دراما

عرض مسلسل "كلبش" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "علامة استفهام" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً، و"ﻵخر نفس" الساعة 9 مساء، و"بخط الإيد"

البرامج التلفزيونية

دبي

عرض برنامج "The Insider بالعربي" الساعة 9.30 مساء.

نايل لايف

عرض البرنامج الفني "إيه الأخبار؟" الساعة 3.30 مساء.

MBC مصر

عرض برنامج "عايز أتجوز" الساعة 5 مساء.