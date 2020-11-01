بعد كشف سر جميلة عوض.. "إلا أنا حكاية لازم أعيش" يتصدر تريند جوجل

تصدر مسلسل الا انا حكاية لازم اعيش، محرك البحث جوجل للمرة الثانية منذ عرض أحداث المسلسل الأسبوع الماضي، الذي يعرض على شاشة DMC.

وتفاعل متابعو حلقات مسلسل الا انا لازم أعيش مع حكاية جميلة عوض التي علم حبيبها بأنها مريضة بهاق وقرر الابتعاد عنها كونها أخفت عليه طبيعة مرضها رغم مرور عام على علاقتهما.

أحداث مسلسل إلا أنا لازم أعيش

والحكاية الجديدة من مسلسل إلا أنا، تأتي بعنوان "لازم أعيش"، تخوض بطولته الفنانة الشابة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد علي، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

وتجسد الفنانة نجلاء بدر دور والدة جميلة عوض وفقا للأحداث، حيث تنشغل بشؤون الأخيرة التي تعمل موظفة في أحد البنوك رغم ثراء أهلها، وتتوالى الأحداث.

من جهتها قالت نجلاء الحديني، مؤلفة قصة "لازم أعيش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن القصة تطلبت منها الكثير من البحث والاستشارات الطبية للتعرف على الابعاد النفسية وتفاصيل مرض البهاق من متخصصين ومن أصحاب البهاق أيضا، وكيفية تعاملهم معه او تعامل الناس ونظرتهم لهم.

مواعيد عرض مسلسل الا انا لازم اعيش

ويعرض مسلسل إلا أنا لازم أعيش، من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على شاشة DMC، والإعادة الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة DMC Drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

حكايات مسلسل إلا أنا

وبهذه الحكاية تستكمل عرض باقي حكايات مسلسل "إلا أنا"، والذي عرض منه 5 حكايات قبل رمضان وبعده، وحققت نجاحًا كبيرًا وهي "بنات موسى، وسنين وعدت، وأمل حياتي وأمر شخصي وضي القمر".

يذكر أنّ حكاية "ضي القمر" وهي الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا"، بطولة الفنانة كندة علوش، إخراج أحمد حسن، الذي قدّم حكاية "أمل حياتي" من قبل، والتي حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان، القصة تأليف عبير سليمان وإخراج مريم أحمد، وتتكون القصة من 10 حلقات.

وتدور أحداث حكاية "ضي القمر" حول قصة حب بين زوجين يلعب دوريهما "علوش" ومحمد علاء "جامايكا"، ويبحث الزوجين خلال الحكاية عن الإنجاب، وخلال هذه العملية تجد أمامها العديد من الصعوبات والمشاكل، إذ تعتبر "ضي القمر" أول عمل تلفزيوني يتعرض لعملية التلقيح الصناعي.

أما حكاية "أمر شخصي" وهي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، بطولة الفنانة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر وإيهاب فهمي، وتدور أحداث الحكاية في إطار الإثارة والتشويق حول فتاة تتعرض للكذب من زوجها.

أما الحكاية الثالثة والتي حملت اسم "أمل حياتي"، جاءت بطولة الفنانة حنان مطاوع، التي جسدّت خلال الحكاية شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.

وشارك بطولة حكاية "أمل حياتي" بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "إلا أنا" فكرة الكاتب يسرى الفخراني، وتم عرض 5 حكايات، هي: "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبدالغفور، مقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

ويعتمد العمل على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة، مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة، وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.