"ثقافة الغردقة" تنظم "ملتقى المرأة الحدودية" 14 نوفمبر

تنظم الإدارة العامة لثقافة المرأة الملتقى الثقافي الثامن للمرأة الحدودية بمدينة شرم الشيخ بإقليم القناة وسيناء، بقصر ثقافة المدينة خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر الجاري.

يأتي هذا في إطار توجهات الهيئة العامة لقصور الثقافة بتكثيف الأنشطة الفنية والفعاليات الثقافية للارتقاء بوعى المرأة، وضمن مشروع "أهل مصر".

ويدعو الملتقى 65 فتاة وسيدة، بواقع 10 فتيات من كل محافظة من محافظات الحدود "شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادي الجديد، وأسوان، وحلايب وشلاتين"، بهدف دمج الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة لديهن.

وتتضمن الشروط الخاصة للفتيات المشاركات بالملتقى، ألا يقل السن عن 18 سنة، ولا يزيد عن 30 عاما، وأن تكون المشاركات من الفتيات المتميزات في أحد المجالات الأدبية أو الفنية، وأن يكن من المترددات على المواقع الثقافية الخاصة بالهيئة، ولهن دور فاعل بها، وأن ترسل للإدارة العامة لثقافة المرأة البيانات الخاصة بالمشاركات وهي "الاسم، والسن، والرقم القومي، ورقم التليفون"، والتأكيد على ألا يكون مخالطا بأحد مصاب بفيروس كورونا، خلال الخمسة عشرة يوما السابقة للملتقى.

ويتضمن برنامج الملتقى يوم 14 نوفمبر الساعة السادسة مساء، افتتاح معرض منتجات المرأة، يليه فعاليات الملتقى، ولقاء مع الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، يعقبه إقامة ورشة عن كيفية الوقاية من أخطار الحريق، وأهمية العمل التطوعي للفرد والمجتمع، بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر، ثم اجتماع تحضيري للتعارف بين الفتيات، وتكوين أعضاء الورش الفنية والأدبية وفق ميولهم والتعرف على الأساتذة المدربين.

وفى يوم 15 نوفمبر في العاشرة صباحا، تبدأ فعاليات الورش الفنية وتشمل الجلود الصناعية، وتطريز وبري، وخيامية، ورسم على القماش، بالإضافة للورش الأدبية، وبالتوازي تسير قافلة إلى وادي سبتا، تتضمن ورشة عن كيفية الوقاية من أخطار الحريق، بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، بجانب محاضرة عن "كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية"، وفى السادسة مساء تقام محاضرة بعنوان "آليات واستراتيجيات التأهيل لسوق العمل"، ثم تبدأ فعاليات الورش الفنية.

ويوم 16 نوفمبر تقام صباحا زيارة لمحمية رأس محمد، وفي الفترة المسائية تنظم ورشة عمل بعنوان "النوع الاجتماعى والتنمية" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة لندوة بعنوان "اختاري صح" ضمن برنامج مودة، يليها بدأ فعاليات الورش الفنية.

وفي يوم 17 نوفمبر تقام فعاليات الورش الفنية، وبالتوازي تقام قافلة إلى وادي مندر، تتضمن محاضرتان الأولى عن كيفية الوقاية من أخطار الحريق، بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وأخرى عن الشمول المالي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، يلى ذلك إقامة لقاء عن كيفية الوقاية من سرطان الثدي، وكيفية التدريب على الفحص.

أما يوم 18 نوفمبر، فتقام فى الفترة الصباحية والمسائية فعاليات الورش الفنية، وفي ختام فعاليات الملتقى يوم 19 نوفمبر يفتتح معرض نتاج الورش الفنية المنفذة خلال فترة انعقاد الملتقى "جلود صناعية، تطريز، خيامية، رسم على القماش، لاسيه"، ثم يعرض نتاج الورش الأدبية، يليه تكريم الملتقى للمشاركات، وإهدائهن شهادات التقدير.