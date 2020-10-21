"قصور الثقافة" تطرح أحدث إصداراتها في معرض المنصورة للكتاب

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمعرض المنصورة الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمقام في الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر الحالي، في حديقة شجر الدر بجوار نادي جزيرة الورد بالدقهلية، الذي افتتحه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعدد من إصدارت الهيئة الحديثة وإصدارات النشر الإقليمي.

ويضم جناح الهيئة في المعرض، أحدث إصدارت "قصور الثقافة"، وبينها "سينما نجيب محفوظ" لنادر عدلي من سلسلة آفاق السينما، "حكايات كانتر بري تاريخ الأوبئة" لجيفري تشوسر، "الطاعون" لألبير كامي من سلسلة آفاق عالمية، "رسائل الزعماء والسياسين فى نصف قرن" لإيناس مرشد من سلسلة حكاية مصر، "الرقابة البرلمانية" لمصطفى بكري من سلسلة إصدارات خاصة.

كما تشارك الهيئة في المعرض بعدد كبير من السلاسل، تتضمن العديد من العناوين الحديثة والتي لقيت إقبالا كبيرا عليها من الجمهور، ومنها "الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية"، لخالد حنفي ضمن سلسلة حكاية مصر، "اللامع" لأبو النصر الطوسي، و"الفلسفة والمستقبل.. الدراسات المستقبلية من منظور فلسفي" للدكتور رمضان بسطاويسي، و"التعرف لمذهب أهل التصوف" لأبو بكر الكلاباذي ضمن سلسلة الفلسفة، و"سندباد عصري"، و"حديث السندباد القديم" لحسين فوزي، و"مسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات السياسية"، ومسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات المجهولة" لفؤاد دواره ضمن سلسلة ذاكرة الكتابة، وكتاب "الغثيان" لجان بول سارتر ضمن سلسلة آفاق عالمية، وكتاب "الفكر المصري في العصر المسيحي" ضمن سلسلة الهاوية، إضافة لإصدارات سلاسل "الذخائر، روائع المسرح العالمي، آفاق السينما، عالم الموسيقى، آفاق الفن التشكيلي، إبداعات، أصوات أدبية، دراسات شعبية". وتتراوح أسعار الكتب في المعرض بين 3.5 و23 جنيها للكتاب.

وافتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيابة عن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، معرض المنصورة للكتاب، بحديقة شجرة الدر بجوار نادي جزيرة الورد، والذي يقام بمشاركة 53 ناشرا، والهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية والمؤسسات الصحفية الرسمية.