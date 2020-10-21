رئيس قصور الثقافة عن اتهامه بالاعتداء على موظفة: الموضوع خاضع للتحقيق

حررت صفاء حمدان، مديرة قصر ثقافة أسيوط، محضرا ضد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

واتهمت "حمدان" رئيس الهيئة، بقيامه بالتعدي عليها بالضرب والسب أثناء تأدية عملها خلال زيارة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لأسيوط الأسبوع الماضي.

وقال مصدر مسؤول بقصور الثقافة، إن صفاء حمدان، مديرة قصر ثقافة أسيوط، حررت محضرًا بقسم أول أسيوط، يحمل رقم 7168 بتاريخ 13-10-2020، ضد أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتضمن المحضر قيامه بالتعدي عليها بالضرب والسب والإهانة والتعرض لموظف أثناء تأدية عمله، وسوء استخدام سلطته.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عواض، أن هناك محضرا محررا ضده من رئيس قصر ثقافة أسيوط بالفعل، ولكنه رفض التعليق على التهمة الموجهة إليه بالتعدي والسب والقذف.

وقال "عواض"، لـ "الوطن "، "بناء على رأي القانونيين، لن أدلي بتصريحات حول هذا الموضوع لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتحقيقات". وتابع: "هيئة قصور الثقافة في انتظار نتيجة التحقيق القضائي، وفور الانتهاء من التحقيقات ستعلن الموضوع بكل تفاصيله بشفافية كاملة".

وقامت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بزيارة إلى أسيوط، حيث استقبلها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وتفقدت معرض أعمال المشاركين في مبادرة "صنايعية مصر" التى انطلقت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتهدف إلى تدريب وتأهيل الموهوبين على الحرف التراثية واليدوية التقليدية من خلال برامج متخصصة ونفذتها وزارة الثقافة في مختلف المحافظات وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة كما تفقدا معرضا لإصدارات الهيئة.

وأشادت "عبدالدايم"، بمستوى المنتجات المعروضة، وقالت إن مبادرة "صنايعية مصر"، نجحت فى خلق جيل جديد من المبدعين فى مجال الحرف التراثية التى تعد أحد رموز الهوية المصرية.

وأوضحت أن الاستمرار فى دعم المراحل التالية من المبادرة لإعادة أحياء الحرف التقليدية وتنميتها وتطويرها يأتى تماشياً مع استراتيجية الدولة لفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم فى تنمية الدخل القومى وتحقيق محاور التنمية المستدامة.