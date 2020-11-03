محمود الليثي يروي قصته من الهندسة للغناء الشعبي: الهواية تكسب

قال الفنان محمود الليثي، إنه عندما انتهى من الدراسة في كلية الهندسة وأتم خدمته العسكرية عام 2005، بدأ الاتجاه للفن "أنا كنت بغني لكن مش مشهور، واتجاهي من دراسة الهندسة للفن بسبب الهواية لأن الهواية تكسب".

وأضاف "الليثي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن "والدي كان مُصر جدا إننا نتعلم كلنا، وإحنا 7 أخوات، ووالدي قال مفيش واحد فيهم يبقي معاه دبلوم حتي ولا ثانوية عامة".

وتابع، أنه تخرج في كلية الهندسة قسم التكنولوجيا، وكان موفقًا بها، "لما اتخرجت ودخلت وخلصت الجيش قولت يارب الحاجة الحلوة ليا اختارها لي علشان أنا طول عمري مع ربنا، فلقيت المهنة دي الناس بتحبني وبتساعدني كتير، وعملت شريط سنة 2005 في شركة صوت الطرب ومن هنا بدأت".

وأوضح، "كنت مُصر أوي إني عاوز أدخل كل البيوت المصرية، وكان ده أملي إني أدخل بكلام كويس مفيهوش أي كلام خادش لأن أنا هتحاسب، ومكنتش ورا موجة الإسفاف، طول عمري خايف جدًا على المستوى الأدبي والأخلاقي بين الناس والمجتمع".

ونوه، "عمري ما غنيت أغاني البرشام والبانجو والحاجات دي، مع إنها كانت قدامي وبتنجح ومكنتش أقدر أغنيها، كنت حاسس إن ربنا هيكرمني وأعرف الناس الصفوة، ومش هينفع إني أروحلهم بالطريقة دي هتحاسب، والحمد لله بدأت أعمل الأغاني كلها يبقي فيها أسلوب كلام يدخل كل البيوت".