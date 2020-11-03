أصابها بـ1250 غرزة.. طليقة "جزار السويس": عرض التصالح

كشفت "صفاء . ع ." طليقة جزار السويس المصابة بـ1250 غرزة طبية جراء اعتدائه عليها، أن الأخير عرض عليها من خلال وسطاء التصالح والعودة من جديد إلى منزلها وذلك في رسالة كان نصها "ارجعيلي معلش"، مؤكدة أنها رفضت وأبلغت النيابة بقرارها.

وقالت ضحية جزار السويس لـ"الوطن"، إن أسرة طليقها رفضت رؤيتها لابنتها أو الاطمئنان عليها، مؤكدة أنها واثقة أن القانون سيعيد حقها في النهاية، وأن ابنتها ستعود إليها، مؤكدة أن أسرة المتهم تحاول الضغط عليها عن طريق ابنتها لكي تتنازل.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة السويس، اليوم، جدد حبس "ب.م"، جزار، متهم بالاعتداء على طليقته، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأكدت التحقيقات إصابة "جزاز" بمحافظة السويس، طليقته بجروح قطعية في جسدها، تسببت في 1250 غرزة طبية، وحاولت والدته وشقيقته منعه من الاعتداء عليها.

أثبتت التقارير الطبية الخاصة بعلاج سيدة تعدى عليها طليقها أثناء سيرها في أحد الشوارع بمدينة السويس، ومزق جسدها باستخدام أداة حادة "كتر"، أن المجني عليها لا يوجد جزء من جسدها بدون إصابات، حيث لحق بها 1250 غرزة.

وخضعت المجني عليها لعدد من العمليات الجراحية في مستشفى السويس العام، قبل أن يجري تحويلها إلى مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنوعت الإصابات ما بين جروح قطعية كبيرة، بحسب ما ورد في التقرير الطبي، وشملت مناطق الوجه والرأس والذراعين والفخذين، وإصابات بطول الظهر وأسفل الظهر، وتسببت هذه الجروح في فقدان المجني عليها كميات كبيرة من الدماء.

وقال الجزار لطليقتة: "هشوهك علشان متكونيش لغيري"، وبعد ارتكاب الجريمة اتصل بالشرطة، وأبلغهم عن ما قام به.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، لأقوال السيدة المصابة، وشقيقة ووالدة الجزار المتهم بالاعتداء عليها.