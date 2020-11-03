بـ8 شروط.. نقابة التشكيليين تدعو أعضاءها إلى التقدم لجوائز الدولة

دعت نقابة التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، الفنانين أعضاء النقابة، الراغبين في الترشح، تقديم أوراقهم للنقابة، حتى يتسنى لها ترشيح الفنانين المبدعين؛ للحصول على جوائز الدولة، بناء علي الخطاب المرسل من المجلس الأعلى للثقافة، لنقيب الفنانين التشكيليين، بشأن ترشيحها للفنانين المبدعين من المصريين والعرب، للحصول علي جوائز الدولة (النيل، والتقديرية، والتفوق)، في مجالات الفنون والأدب والعلوم الاجتماعية.

وأعلنت النقابة في بيان لها، شروط وضوابط الترشح لكل جائزة، والأوراق المطلوبة، حيث تسلم الطلبات في موعد آخره يوم الاثنين 30 نوفمبر الجاري.

شروط الترشيح لفروع جوائز (النيل - التقديرية - التفوق):

1- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية (ما عدا جائزة النيل للمبدعين العرب).

2- لم يسبق له الحصول على إحدى الجوائز التشجيعية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

3- أن يكون المرشح على قيد الحياة وقت ترشيحه لنيل الجائزة، وإلا اعتُبِر الترشيح باطلا.

4- أن يكون الترشيح عن طريق مجلس الهيئة المرشحة، مع إيضاح تاريخ انعقاد المجلس، ورقم الجلسة التي أُقـر فيها الترشيح، ويعتبر الترشيح باطلا إذا أجري بطريق التفويض.

5- أن يكون الترشيح في نطاق تخصُّص الهيئة التي تتولى الترشيح.

6- بخصوص الجائزة التقديرية، أن يكون مقصورا على مرشح واحد فقط لأي فرع من الفروع التي خصصت الجائزة له، ويبطل كل ترشيح يجري على خلاف ذلك.

7- ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجوائز أيٌّ من القائمين على الهيئة المرشحة أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية.

8- في حالة ترشح الشخص لأكثر من جائزة، يعتد بترشحه للجائزة الأعلى، وإذا تساوت الجائزتان المرشح لهما، فيعتد بالترشيح الأسبق وفق تاريخ ورود أوراق الترشح للمجلس، ما لم يُبدِ المرشح رغبة بخلاف ذلك.