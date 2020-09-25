 8 خدمات تقدمها نقابة الفنانين التشكيليين لأعضائها.. تعرف عليها

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، عن مجمل الخدمات التي تقدمها النقابة للأعضاء، تستعرضها كالتالي:

1- توفير رعاية صحية من خلال التعاقد مع أحد الشركات المخصصة في تقديم الرعاية الصحية لأعضاء النقابة.

2- تقديم إعانات مالية في الحالات الآتية (مرضية- كوارث- عجز كلي- عجز جزئي- وفاة- منحة مولود- منحة زواج).

3-تقديم إسكان اجتماعي لمحدودى الدخل الأقل من خمسين عاما، كما تقدم إسكان استثماري لمن تخطوا سنة الخمسين في (أكتوبر الجديدة- العاشر من رمضان- برج العرب- سوهاج الجديدة- أسيوط الجديدة- المنيا الجديدة)

4- تقديم خدمة استخراج تصريح لمزاولة نشاط فني للجاليريهات مقابل سداد رسوم رمزية للنقابة.

5- تقديم خدمة الإعفاء الضريبي لأعضاء النقابة المزاولين للمهنة مقابل سداد نسبة 2% من قيمة المبيعات وتوريدها لصالح صندوق المعاشات.

6- يمكن لأعضاء النقابة إقامة معارض خاصة بهم من خلال قاعة العرض بالقاعة المستديرة بالنقابة مقابل أجور رمزية.

7-منح الفنانين التشكيليين لقب فنان استشاري في جميع شعب النقابة على أن يكون عضوا عاملا مر على تخرجه بدرجة البكالوريوس (15 سنة) أو مر على درجة الدكتوراه 5 سنوات، على أن يتقدم بما يفيد خبرته في مجال الشعبة المقيد بها عضو النقابة.

8-تقديم عضوية شرفية لدخول نادي المهندسين بالزمالك، مقابل رسم قدرخ 350 جنيها.

و أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، مؤخر عن أسعار ومساحات وحدات الإسكان الاجتماعي التي توفرها النقابة للأعضاء، في القاهرة والإسكندرية والصعيد، وبتيسيرات فى الدفع.

وتقدم النقابة 100 وحدة في مدينة العاشر من رمضان، و120 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 62 مترا مربعا، وبسعر 154 جنيها مصريا للوحدة السكنية.

كما توفر 50 وحدة فى كل من مدن: أسيوط الجديدة، بسعر 215 ألف جنيه، والمنيا الجديدة، بسعر 184 جنيها، وبرج العرب، بسعر 225 ألف جنيه، وسوهاج الجديدة، 215 ألف جنيه، وبمساحة كل منها 90 مترا مربعا.

وأشارت نقابة الفنانين التشكيليين أن الخدمة هى أول خدمة من نوعها تقدمها النقابة للأعضاء، حيث تطرح النقابة 420 وحدة سكنية متنوعة المساحات، كاملة التشطيب وبأسعار مخفضة وتسهيلات في السداد.

وأوضحت المهندسة ميرفت مرسي مقرر لجنة الإسكان والمشروعات فى النقابة، لـ "الوطن" أنه بموجب البرتوكول الذي وقعته النقابة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، والتمويل العقاري، تمكنت النقابة من الحصول على هذه المزايا، وتوفير الوحدات السكنية للأعضاء كدفعة أولى، ودون شروط إلا تسديد رسوم الاشتراك للنقابة.