"حميات إمبابة": كارثة في حال استمرار تجاهل الإجراءات الاحترازية لكورونا

قال الدكتور ماهر جارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن مصر ما زالت في سياق الموجة الأولى من فيروس كورونا، ولم تبدأ الموجة الثانية بعد في مصر، مشددا على أن القاهرة تغلبت بنسبة 100% على الموجة الأولى.

وأضاف نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "ten" أن الاجراءات الاحترازية الموجودة لدى المواطنين قلت بنسبة 100%، وفي حال الاستمرار على هذا السياق ستحدث كارثة، خصوصا أننا على أعتاب فصل الشتاء، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يحب الطقس البارد والرطوبة المنخفضة، وهو ما لم يكن موجودا الأشهر الماضية، محذرا من كارثة من الممكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة.

ونوه الدكتور ماهر جارحي بأن الدور الأكبر على المواطنين في مواجهة الفيروس بالاجراءات الاحترازية التي يجب أن تُتبع، مشيرا إلى أننا جميعا نلاحظ المناسبات الكثيرة، التي تشهد تجمعات وعدم ارتداء الكمامات والتطهير باستمرار مثل سابقا: "مش لازم نواجه كارثة ومش لازم نواجه وضع مش كويس علشان نعمل إجراءات احترازية.. ليه منستمرش زي ما كنا ماشيين؟.. أنا شايف إنه مفيش أي إجراءات احترازية موجودة ولا كمامات".

وتابع "جارحي": "فصل الشتاء به فيروس الانفلونزا العادي، بالإضافة لخطر فيروس كورونا، وفي حال وجودهما معا ستكون كارثة كبيرة"، مناشدا المواطنين في حال شعورهم بأي أعراض للبرد، اللجوء للطبيب، واعتبار أنه مصاب بكورونا إلى أن يثبت العكس.

ونوه نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إلى أنه في حال الشعور بارتفاع درجات الحرارة باستمرار عدة أيام، وخمول بالجسم وفقدان الشهية؛ فهذا يدل على الإصابة بكورونا، ولكن نزلة البرد العادية، يستجيب المريض فيها لخوافض الحرارة، ويستطيع المقاومة.