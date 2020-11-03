مضادات فيروسية.. تعرف على بروتكول علاج مصابي كورونا الجديد

شهدت الأيام الماضية زيادة في أعداد الإصابة بفبروس كورونا المستجد، الأمر الذي دعا الدكتور مصطفي مدبولى بتوجيه عدد من التحذيرات للمواطنين، وجددت وزارة الصحة منشورتها التوعوية والاستعدادات تحسبا للدخول فى الموجة الثانية.

وحصلت "الوطن"على بروتكول العلاج المنزلى لمصابي كورونا.

وفقا للبروتكول العلاجى لمصابي فيروس كورونا أهم الشروط الواجب توافرها في العزل المنزلي للمصابين، أن المريض في غرفة خاصة سواء شاب أو كبار سن، والعزل يتم بعد الكشف على المريض لدى الطبيب المعالج و شرحه للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

وأوضح البروتكول مواصفات المنزل الذي يتم عزل المريض فيه، ويجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة وأن يكون للمريض حماما خاصا، ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض في كل مرة.

الصحة: لا يدخل غرفة العزل الأصحاء إلا بالكمامة

كما يجب تواجد شخص واحد من الأصحاء غير مسن مسؤول عن تقديم الأكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التي يحتاج إليها، ولا يجب أن يدخل الغرفة، وإذا اضطر لذلك عليه أن يدخل الغرفة وهو يرتدي كمامة وماسك ويغسل يديه بعد الخروج، كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية، وللمريض أدوات خاصة به، بجانب منع الزيارات.

كما كشفت وزارة الصحة عن بروتوكول العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي تظهر عليها أعراض بسيطة.

ويتم متابعة المصاب بفيروس كورونا المستجد، خلال فترة العزل المنزلي، من خلال كارت منزلي المدون به الحالة الصحية للمصاب، والتاريخ الزمني للإصابة، وخطة العلاج، وموعد إجراء المسحات، والإرشادات الوقائية للمريض والمخالطين به.

ويحصل المريض على الأدوية اللازمة له أثناء العزل المنزلي وتشمل: "هيدروكسي كلوركين 200 ملجم بعدد 12 قرصا، أوسيلتافير 75 ملجم بعدد 10 أقراص، باراسيتامول 500 ملجم عدد 10 أقراص، هاند جيل، ترمومتر زئبق، وخمسة ماسك جراحي".

ووفقا لحديث مصدر لـ"الوطن" بروتكول العلاج المنزلى سيضم هذه الفترة أيضا مضادات فيروسية تزامنا مع دخول الشتاء، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس تسعى دائما الى تغير البروتكول ليتناسب مع طبيعة الأفراد والتغيرات التى تطرأ على الفيروس.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، السفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانج"،لمناقشة سير العمل بالتجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد، والتي يتم إجراؤها في مصر، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فاعليته، وذلك في إطار التعاون مع الجانب الصيني، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.