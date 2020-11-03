كورونا يواصل انتصاراته على السينما ويتسبب في إلغاء مهرجان Palm Springs

أكد المنظمون لمهرجان Palm Springs السينمائي الدولي، الذي يقام في ولاية كاليفورنيا، أنه تم إلغاء نسخته لعام 2021 بسبب مخاوف من فيروس كورونا، مع وجود خطط للعودة مرة أخرى في عام 2022.

وجاء في رسالة وقع عليها رئيس مجلس إدارة المهرجان هارولد ماتزنر والمدير العام ريا لويس وودسون والمديرة الفنية ليلي رودريجيز: "لقد أثر انتشار فيروس كورونا على حياتنا كلها بشكل كبير، لكننا لم نتوقف عن الاعتقاد بأن السينما لديها القدرة على تغيير قلوبنا وعقولنا"، وأضاف البيان: "نحن نتمسك بهذه الحقيقة ونلتزم بمواصلة جهودنا في تقديم الأفلام لمجتمعنا".

يذكر أنه أعلن المنظمون في يوليو الماضي أن النسخة الثانية والثلاثين من الحدث ستتأخر عن موعد افتتاحها الأصلي والذي يقام كل عام في 7 يناير، ليصبح من 25 فبراير وحتى 8 مارس، وجاء في بيان وقتها: "لضمان صحة وسلامة رعاتنا وموظفينا وضيوفنا المخرجين وشركائنا وللتأكد من أنه يمكننا الحصول على ذكرى لا تنسى مع تجربة مهرجان ممتعة".

ليأتي أمس خبر الإلغاء نهائيا بسبب كورونا بعد اجتماع مجلس إدارة المهرجان، وعلى الرغم من أن المهرجان نفسه لن يستمر هذا العام، إلا أن تحديد جوائز الأفلام لم تلغى. ولكن لم يتم الإعلان عن المكرمين حتى الآن.

في العام الماضي من دورة، Palm Springs، تم تكريم الفائزين بالأوسكار وهم الممثلة رينيه زيلويجر والممثل خواكين فينيكس والممثلة لورا ديرن، بالإضافة إلى المرشحين أنطونيو بانديراس وسينثيا إريفو وآدم درايفر وتشارليز ثيرون بالإضافة إلى المخرج مارتن سكورسيزي.

وأثر انتشار فيروس كورونا على صناعة السينما بشكل كبير في العالم أجمع، وتسبب في تأجيل عرض الكثير من الأفلام بينها "لا وقت للموت" لرامي مالك ودانيال كريج، وأيضا فيلم ماتريكس 4، وDuel، وغيرها.

كما تسبب كورونا في تأجيل كبرى الاحداث الفنية، أبرزها، أوسكار، بافتا وجولدن جلوب.