بدء مؤتمر "ملاحة بورسعيد" و"رجال الأعمال" لبحث التصدير لأفريقيا

انطلق اليوم، مؤتمر موسع لرجال الأعمال في بورسعيد وأصحاب الشركات الصناعية لبحث فرص التصدير إلى أفريقيا، في إطار بروتوكول التعاون بين غرفة ملاحة بورسعيد ولجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين.

عقد المؤتمر برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وحضره وفد جمعية رجال الأعمال والتمثيل التجاري ووحدة الكوميسا ولفيف من رجال الصناعة والملاحة ببورسعيد.

واستعرض ممثلو مكتب التمثيل التجاري المصري وإدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا خطط التحرك نحو السوق الأفريقية، وفرص التصدير والاستثمار المتاحة.

ومن جانبه أكد عادل اللمعي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوجه نحو أفريقيا، ودعم فرص توجه رجال الأعمال للتبادل التجاري مع دول أفريقيا، وتعظيم الصادرات، وتوظيف الاتفاقيات التجارية المبرمة مع دول الكوميسا، في تشجيع المستثمرين المصريين للتصدير لأفريقيا، وفتح آفاق جديدة للعمل والتصنيع وخلق فرص عمل مباشرة، وتحقيق مزيد من صناعات القيمة المضافة، ودعم منظومة سلاسل الإمداد اللوجستية.

وأوضح "اللمعي"، أن غرفة الملاحة تضم في عضويتها أصحاب شركات الملاحة ووكلاء أشهر الخطوط الملاحية العالمية الناقلة البضائع العامة من وإلى مواني العالم، وتعد شريكًا رئيسياً في عمليات تداول السلع والنقل والشحن والتفريغ وكل العمليات المؤداة في المواني.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها المحافظة وبصفة خاصة في المجال الصناعي، حيث تسعى المحافظة جاهدة إلى التحول للنشاط الصناعي والتصديري أيضاً ويعكس ذلك المشروعات الصناعية العملاقة التي تمت ببورسعيد مؤخراً، حيث أسهمت في جعل المحافظة من أهم المدن الصناعية في مصر، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كل الدعم للمستثمر الجاد الأمر الذي يسهم في إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية وتوفير الآلآف من فرص العمل أمام شباب المحافظة.