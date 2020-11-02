محافظ بورسعيد يستقبل وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين ، وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك لتقييم متدربي البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة ومنهم المهندس محمد عبد الله، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ورحب اللواء عادل الغضبان بالوفد، مستعرضاً أوجه التنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

وأكد أن بورسعيد كان لها النصيب الأكبر من المشروعات التنموية والخدمية مثل إنشاء الأسواق الحضارية والمجتمعات العمرانية المتكاملة ، وتطوير الطرق والميادين ، والطفرة الملحوظة فى المستوى الصناعى والسياحى والتعليمى، ومشروعات تشغيل الشباب والتى توفر آلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تمكين الشباب فى الوظائف القيادية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والمشروعات التى تشهدها الدولة لأول مرة والتى اتخذت من بورسعيد نقطة الإنطلاق مثل مشروع التأمين الصحى الشامل ومشروع التحول الرقمى.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلى قصير يوضح إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد مؤخرا، وأكد محافظ بورسعيد ، حرص الدولة على تولي الشباب للمناصب القيادية وتمكينهم من الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة ، مشيدا بما يتمتع به الشباب من حماس وطاقات وقدرات كبيرة يجب الاستفادة منها وتوجيهها الى الطريق الصحيح فى خدمه الوطن، موضحاً أهمية الدور الذى تقوم به البرامج التدريبية فى إعداد كفاءات شابة كونها المحرك الرئيسى لعمليات التطوير والتجديد والابتكار.

من جانب أخر استمع المحافظ والوفد لعرض موجز من المهندس محمد عبد الله متدرب البرنامج الرئاسى حول أهم نتائج فترة التدريب فى محافظة بورسعيد والجولات واللقاءات مع الأجهزة التنفيذية للتعرف على المشروعات على أرض الواقع.

وأشاد محافظ بورسعيد بالعرض الخاص بمتدرب البرنامج، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم للمتدربين فى إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لافتا إلى أنه تم إتاحة كافة إمكانيات المحافظة خلال فترة التدريب من خلال برنامج تدريبى ومعايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتمكين الكوادر الشبابية لتولي المناصب القيادية وإشراكهم فى صنع القرار وصناعة المستقبل وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسئولية السياسية والإدارية والمجتمعية من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية مما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.