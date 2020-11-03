حبس سائق 4 أيام دهس 5 أطفال أثناء احتفال مرشح في البحيرة

قرر المستشار أشرف حمودة مدير نيابة الدلنجات بالبحيرة، بإشراف المستشار إسلام حازم رئيس النيابة، حبس "م.ح.ج" أحد أنصار المرشح المستقل على عشوية مجلس النواب محمد عمارة، وسائق السيارة التي دهست طفلا بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات، قد شهدت مصرع طفل "11 عاما"، بينما أصيب 4 أطفال آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر اصطدام سيارة تابعة لأنصار المرشح محمد عمارة، وذلك أثناء احتفاله وأنصاره بخوض جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية.

وتبين خلال التحقيقات أن الأطفال أقارب المرشح البرلماني، والطفل المتوفي ابن شقيقه، وهو ما دفع النائب وأنصاره إلى عدم تصعيد الأمر، ورفض الإدلاء بأي تصريحات حول الحادث، في الوقت الذي قال فيه أحد أقاربهم ردا على الحادث: "الفرح فرحنا.. والميت ميتنا، ومش عاوزين حد يدخل بينا".

وكان مستشفى الدلنجات المركزي، استقبل يوم 25 أكتوبر الماضي، الطفل "محمد هـ.ع" 11 عاما، تلميذ بالصف السادس الابتدائي، جثة هامدة، و4 أطفال آخرين، مصابين بإصابات متفرقة، نتيجة اصطدام سيارة تابعة لأنصار المرشح محمد عمارة لهم، أثناء احتفاله وأنصاره بخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020.

وأُودعت الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرَّحت بدفنه، بينما نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق، واصدرت قرارها اليوم بحبس السائق المتسبب في الحادث ٤ أيام على ذمة التحقيقات.