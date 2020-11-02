حاول تسلق السور فاختل توازنه.. مصرع طفل سقط من الطابق التاسع بالفيوم

لقي طفل مصرعه اليوم بحي "باغوص" في مدينة الفيوم، إثر سقوطه من شرفة منل أسرته، ما نتج عته تهشم الرأس وحدوث نزيف داخلي تسبب في وفاته، وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم ثان، بوفاة طفل في التاسعة من عمره إثر سقوطه من علو.

وتبينّ من التحريات التي قام بها الرائد محمد سيد دعبس، رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، وبمعاونة النقيب أحمد ممدوح معاون مباحث القسم، أنّ الطفل يُدعى إياد عز الدين محمد (9 أعوام) توفي إثر سقوطه من الدور التاسع في أحد العقارات السكنية بحي باغوص بمدينة الفيوم.

وكشفت التحريات أنّ الطفل كان برفقة والدته في البلكونة، وبينما كانت تقوم ببعض الأعمال، استغل انشغال والدته وتسلق سور البلكونة بهدف الجلوس فوقه واللعب فإختل توازنه ولم يتمكن من الإمساك بالسور وسقط فجأة ولم تتمكن والدته من التمسك به وسقطت مغشيًا عليها فور رؤيتها لطفلها يصطدم بالأرض ويغرق في دمائه.

تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.