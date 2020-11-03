رغم نفيه واقعة "الواقي الذكري".. أحمد مالك يعترف بسرقاته مع "أبلة فاهيتا"

ما زالت واقعة اتهام الفنان أحمد مالك بسرقة واقٍ ذكري من أحد المحال التجارية محل نقاش من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد تداول مقطع مصور بالواقعة، حيث خرج الفنان عن صمته ليؤكد أنه اشترى أحد المنتجات ويملك فاتورة سداد قيمتها.

وأعاد رواد موقع "فيس بوك"، تداول مقابلة سابقة لمالك في برنامج "أبلة فاهيتا" قبل 3 أعوام، واعترف خلاله أنه يهوى سرقة الأشياء الصغيرة مثل الطفايات والبرانص والشباشب الموجودة داخل غرف الفنادق.

وكان "مالك" قد استنكر واقعة اتهامه بالسرقة في منشور نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، حيث قال "فيه فيديو غريب نزل ليا وأنا بشتري منتج من أحد البنزينات في القاهرة، تم انتشاره على الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج، محاولة مخجلة للتشهير بيا، أنا معايا فاتورة الدفع، وسأرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل".

وأضاف: "تم تصويري بدون إذني، وتركيب صوت على الفيديو ليحول فعلًأ طبيعيًا إلى فعل مشبوه، أنا في غاية الحزن وعدم الإدراك، ليه في محاولة من أحد الأشخاص إنه يؤذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب".

وتابع: "أرجو من الجميع ألا يصدقوا أي شيء يشوفوه، هقدم بلاغ تشهير على هذه الواقعة الغريبة والمهينة، وإلى أي شخص له تواجد إعلامي أتمنى نكون واخدين بالنا لأن تحويل أي موقف ضدك بيكون سهل جدا، أتمنى أكون عند ثقتكم وأتمنى ألا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا".

واختتم منشوره قائلاً: "سأظل أعطي مهنتي كل ما لدي، وأحاول ألا أستسلم لهجوم ظالم، شكرًا وأتمنى مكنش طولت عليكم".