الإنتاج الحربي تحتفل بذكرى تصنيع أول طلقة مصرية بحضور أسرة "العصار"

بدأ احتفال وزارة الإنتاج الحربي، بعيدها الـ66 قبل قليل، في ذكرى إنتاج أول طلقة مصرية، وقدّم الحفل، الإعلامية آية عبدالرحمن شاهين، المذيعة بقناة "إكسترا نيوز"، والإعلامي محمد الشاذلي، المذيع ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري.

يشارك في الاحتفال، المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وأسرة الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي الراحل، وأسرة اللواء يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي"، والفنانة إسعاد يونس.

ومن المقرر أن يكرم الوزير مرسي، اسم الفريق العصار واسم اللواء النمر خلال الاحتفالية، وعدد من العمال والقيادات المتميزة بالإنتاج الحربي، والفنانة إسعاد يونس.

وأعدت الوزارة فيلما تسجيليا عن العصار، حمل اسم "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"، يوثّق حياة العصار من زملائه ومن عايشوه، ويضم عدد من رجال الدولة، وشخصيات عامة.

تضمن الفيلم، الذي قدمت التعليق الصوتي عليه الفنانة إسعاد يونس، جهود الإنتاج الحربي منذ تصنيع أول طلقة مصرية في مصنع 27 الحربي، حتى الآن.

وتضمن الفيلم كلمة من المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قال فيها إنّ وزارة الإنتاج الحربي صرح وطني عريق، شرف أن يتولى مهامه ليكمل مسيرة عظماء أفاضل عبر 66 عاما مضت.

وتضمن الفيلم كلمة سبق وألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الفريق العصار، قائلاً إنّه كان رجل هادئ، وينجز بصمت.

كما تضمنت شهادة الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والذي قال عن الراحل إنّه كان مثال للفكر المستنير، فيما قال اللواء محمد شيرين، وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي، إن "العصار" كان رمز للانضباط والالتزام التام، فيما قال الدكتور حسن عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إنه كان "مثال لكل مرؤوسيه".

كما يتضمن الفيلم شهادة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال فيها إنّ "العصار" كان يعمل ليل نهار، ولا يشعرك بأي ضغط، بينما قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ الراحل كان مثال للإنسان المخلص، الكتوم، والأمين.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ العصار كان "أب" في كيفية تناول الأمور والتحديات، بينما قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنّ المصريين في الخارج ارتبطوا بهذا الرجل العظيم، خاصةً العلماء والخبراء منهم.

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوزير الراحل في حياته، ليضم الفيلم توجيه الرئيس بإطلاق اسم "الفريق محمد العصار"، على أحد المحاور المرورية الجديدة.

ووصف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفريق العصار بأنّه "قيمة وطنية رفيعة"، كما قالت الفنانة يسرا عنه إنّه كان شخصية نادرة الوجود.

وعاد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للظهور مرة أخرى، مؤكداً أنّ "الوزير العصار كان يسعى دائما لرفع اسم مصر عاليا".

واختتم الفيلم بلقاء سابق للراحل مع الإعلامي أحمد فايق، في برنامج "مصر تستطيع" على قناة "دي إم سي"، قال فيه: "مصر تستطيع.. جدا جدا جدا".