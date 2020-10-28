سفير سلوفاكيا: نتطلع لمشاركة "العربية للتصنيع" في مشروعات التنمية

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، فالير فرانكو سفير سلوفاكيا بالقاهرة.

خلال اللقاء، تمّ عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها البطاريات البيولوجية وطائرات الدرونز، والصناعات الطبية ومنها أجهزة التنفس الصناعي المتنقلة للمناطق النائية وأجهزة طب الأسنان، إلى جانب بحث اشتراك الشركات السلوفاكية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأكّد "التراس"، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين البلدين وكيفية الإستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة وتعزيز حجم التبادل التجاري، بما يرتقي للإمكانات التجارية والإستثمارية في البلدين.

وأضاف أنَّ الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات السلوفاكية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتًا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

من جهته، أشاد فالير فرانكو بالقدرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أنَّه يستهدف بهذه الزيارة بحث عقد شراكات جديدة مشتركة طويلة الأجل في كل مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.

كما أعرب السفير السلوفاكي، عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الإقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات السلوفاكية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة.