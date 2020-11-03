بالصور.. طقس غير مستقر بالإسكندرية والغيوم تحجب الشمس

اجتاح مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طقس غير مستقر، مع تكاثر السحب المنخفضة و"الغيوم"، التي حجبت سماء المدينة، واختفاء أشعة الشمس، وهبوب رياح باردة، مصحوبة بتغير في لون البحر من الأزرق إلي اللون الأخضر الفاتح.

ووفقاً لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد مدينة الإسكندرية هطول أمطار بين خفيفة ومتوسطة، ومن المتوقع أن تزداد حدتها بحلول مساء اليوم.

ورفعت غرفة التعامل مع الأمطار، برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، درجة الاستعداد القصوى، وذلك لاستقبال النوة أو تساقط الأمطار، وذلك بعد توقعات الأرصاد بتساقط أمطار خفيفة على المدينة الساحلية.

وتفقد "نافع" عدداً من الشنايش والمصبات والمحطات، وذلك للتأكد من جاهزية العمل، والاستعداد للطقس وموسم الشتاء المقبل.

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي نوات محتملة، خاصة مع التحذيرات بالمحافظات المجاورة، لافتاً إلى أنه تم تطهير شنايش ومطابق تصريف مياه الأمطار على مستوى الأحياء بالمحافظة.

وأضاف "نافع"، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم تنفيذ مخطط أعمال محاكاة نوات الأمطار، والاطلاع على موقف مشروعات الصرف الصحي، التي يجري تنفيذها في المناطق الساخنة، على مستوى المحافظة.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد تابع استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لاستقبال موسم الشتاء القادم، للوقوف على جاهزية جميع الجهات المعنية.

وقال "الشريف"، في تصريحات صحفية: "إننا جميعاً فريق عمل واحد، ونعمل بشكل مؤسسي، وجميعنا نعمل من أجل الإسكندرية، ولتحقيق الصالح العام"، مؤكداً أن المحافظة بدأت استعداداتها مبكراً لاستقبال موسم الشتاء بدايةً من شهر مارس الماضي، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والصرف الصحي والمياه، لتجاوز أزمات النوات.

وأشار المحافظ إلى أنه "من الملاحظ أن النوات تزيد حدتها كل عام عن العام السابق، لذا نتعاون جميعاً لنكون على أكمل وجه، استعداداً لاستقبال موسم الأمطار، ورفع درجة الطوارئ القصوى في جميع الجهات.