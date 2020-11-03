ضبط 4612 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط (4612) مخالفة مرورية متنوعة، بينها المخالفات التالية:

(1621) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(227) مخالفة السير بدون تراخيص.

(8) دراجات نارية مخالفة.

(35) مخالفة شروط الترخيص.

(19) مخالفة موقف عشوائى.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.