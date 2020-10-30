الإدارة العامة للمرور تضبط 4397 مخالفة مرورية خلال حملاتها

تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4397 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 2106 مخالفات تجاوز السرعة المقررة. 105 مخالفات السير دون تراخيص.

7 دراجة نارية مخالفة. 24 مخالفة شروط الترخيص. 34 مخالفة موقف عشوائي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.