مي عز الدين تتصدر مؤشرات البحث على جوجل بـ"خيط حرير"

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين مؤشرات البحث بموقع "جوجل"، وذلك عقب عرض الحلقة الأولي من مسلسلها الجديد "خيط حرير" على قناة "ON"، والتي لاقت ردود فعل كبيرة وإشادة من الجمهور، خاصة أن نهايتها حمل الكثير من الغموض.

وكانت شركة "سينرجي" المنتجة لـ"خيط حرير" قد طرحت تتر المسلسل من غناء مي مصطفى، وكلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع الموسيقى أحمد أمين، أما تتر النهاية فتقدمه نورهان المرشدي بعنوان "قتلت الماضي"، من كلمات محمد غنيم، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

وتدور أحداث "خيط حرير" في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق، ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة "ON"، ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة "On Drama" الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مي عز الدين، كل من محمود عبد المغني، وسوسن بدر، ونيقولا معوض، ومي سليم، وهنادي مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان، وياسمين رحمي، ويوسف عثمان، وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

و"خيط حرير" هو العمل الرابع الذي يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، إذ قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" في عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد الملك.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة مي عز الدين، مسلسل "البرنسيسة بيسة"، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة "سينرجي"، وشارك في بطولته كل من "بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، إيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، حسام داغر، سامي مغاوري، ضياء الميرغني".