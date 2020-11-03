مواعيد عرض مسلسل "خيط حرير" لـ مي عز الدين والقنوات الناقلة

تصدرت الفنانة مي عزالدين محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "خيط حرير" أمس الاثنين، والذي تدور أحداثه في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق.

مواعيد عرض مسلسل خيط حرير

ويعرض المسلسل الجديد للفنانة مي عزالدين من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع الساعة 7:45 مساءً على قناة ON ويعاد الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.

أحداث مسلسل خيط حرير

مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عزالدين تدور أحداثه في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق، حول إحدى الزوجات التي يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث وتتوالى الأحداث.

ويُشارك في بطولة "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين، كل من الفنان محمود عبدالمغني والفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان اللبناني نيقولا معوض ومي سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير.

نيقولا معوض يشارك لأول مرة أمام مي عز الدين

ويعد مسلسل خيط حرير هو المشاركة الأولى للفنان نيقولا معوض أمام الفنانة مي عز الدين، وعُرض لـ"نيقولا" مسلسل "العودة"، والذي جسد فيه شخصية المحقق كريم معلوف والذي يبحث عن جرائم يظنها كل من حوله أنّها حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف.

ويعد مسلسل "خيط حرير" هو العمل الرابع الذي يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، إذ قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" في عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد الملك.

ويراهن المؤلف محمد سليمان عبدالملك، في مسلسله الجديد على الاختلاف الذي يقدمه من خلال قصة بسيطة تدور في إطار اجتماعي رومانسي، وعلى تقديم مي عزالدين لقدرات أكثر بكثير مما قدماها سويًا في الأعمال السابقة، موضحًا أنَّه لا يشغل باله بعرض العمل في رمضان أو خارجه، وكل ما يشغله هو تقديم عمل جيد يجذب الجمهور.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة مي عز الدين، مسلسل "البرنسيسة بيسة"، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة "سينرجي"، وشارك في بطولته كل من "بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، إيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، حسام داغر، سامي مغاوري، ضياء الميرغني".