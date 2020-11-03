البرلمان العربي يهنئ رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين لفوزها بعضوية المجموعة العربية

هنأ صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي صاحبة المعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين لفوزها بالتزكية بعضوية المجموعة العربية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات والمقرر عقده في صيف عام ٢٠٢١ بفيينا.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا الانجاز الكبير يعكس الثقة العالية والمكانة الرائدة التي تحظى بها مملكة البحرين على مستوى العالم وما يتمتع به أبناء مملكة البحرين من كفاءة وخبرة متميزة لتولي مختلف المسؤوليات والمناصب العالمية، ويُمثل هذا الحدث إضافة برلمانية لسجل الإنجازات البحرينية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظه الله- ومشروع جلالته الإصلاحي الذي رسّخ دور ومكانة مملكة البحرين على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وقال رئيس البرلمان العربي إن اختيار صاحبة المعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني لهذا المنصب الرفيع يأتي تأكيدًا على الخبرة والكفاءة العالية التي تتمتع بها معاليها وتقديراً لدورها وما قدمته من إسهامات ومبادرات على مستوى العمل البرلماني العربي والاقليمي والدولي.