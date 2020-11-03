"القباج" توجه برفع كفاءة منزل سيدة تعول 3 أبناء من ذوي الاحتياجات

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، ببحث حالة سيدة من مركز الشهداء بالمدينة، أفنت حياتها من أجل خدمة 3 من أبنائها، من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكبرهم 40 عاما، وأصغرهم 27.

وتبين أن السيدة روحية محروس، تقيم مع أبنائها الثلاثة في منزل من الطوب اللبن، ووجهت الوزيرة بدراسة حالة المنزل، بالإضافة إلي التنسيق مع مؤسسة "صناع الحياة" لرفع كفاءة المسكن.

وصرفت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، مساعدات مالية للسيدة وأبنائها، بالإضافة إلي بحث تنفيذ مشروع للأسرة؛ لمساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت قصة كفاح السيدة روحية محروس، التي تبلغ من العمر 70 عاما، وتقيم بقرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ولديها ثلاثة أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعمل على رعايتهم بمفردها.

وأكدت نيفين القباج، في بيان لها، أن ملف الحماية الاجتماعية يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية؛ إذ أطلق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن هناك توجها للوزارة يتمثل في العمل على التمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية من منظور الاستثمار في البشر، وتخطت موازنته 300 مليار جنيه من موازنة الدولة.

وأضافت "القباج" الوزارة تنتهج نهجا علميا في الحماية الاجتماعية، واعتمدت علي خرائط الفقر المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل توجيه البرامج لتلك القري الأكثر احتياجا، موضحة أن برامج الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة، بمشاركة عدد من الوزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن أهم ما يميز برامج الحماية الاجتماعية الميكنة، إذ لا توجد متابعة وحوكمة دون ميكنة، ما يميز برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، منوها إلي أن هناك تنسيقا بين الجهود الحكومية والمجتمع المدني، في عدد من البرامج والمشاريع، ما يحقق أهدافا مهمة.