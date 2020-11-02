وزيرا "العدل" و"التضامن" يبحثا موضوعات خاصة بالتأمينات

التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، بكل من الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمقر ديوان عام وزارة العدل.

وتناول اللقاء، بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتأمينات والمعاشات، ووضع الأحكام القانونية الكفيلة بإنهاء التفسيرات المتعددة لنصوص القانون، وعلاج المستجدات التي يفرزها الواقع العملي، وحوكمة الحسابات التأمينية، من أجل الحفاظ على أموال التأمينات، وحقوق أصحاب المعاشات.