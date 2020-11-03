صبحي: حريصون على تعزيز التعاون مع بولندا في مشروعات الشباب والرياضة

قبل تسلم مهام عمله، استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر الجديد لدى بولندا، بمكتبه بديوان الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وبولندا على مستوى البرامج، والمشروعات الشبابية والرياضية، واستغلال القوى الناعمة في التقارب بين الشعوب، في إطار التعاون والتواصل المستمر بين وزارة الشباب والرياضة ونظائرها في كل الدول.

واستهل الدكتور أشرف صبحي اللقاء بتهنئة السفير حاتم تاج الدين على توليه منصبه الجديد سفيرا لمصر في بولندا، متمنيا له النجاح والتوفيق، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبولندا في مختلف المجالات، لافتا حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة مع بولندا في سبيل دعم وتعزيز أوجه التعاون، وتقديم كل المساندة والمؤازرة لإنجاح العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تنفيذ برامج التبادلات الشبابية بين البلدين، واستضافة وفود شبابية من بولندا، وكذا المعسكرات التدريبية، لافتًا إلى حرص الوزارة على توطيد العلاقات الثنائية مع مختلف الدول.

أشار صبحي، إلى أن بولندا من الدول المتقدمة بشكل واضح في علوم الرياضة ولديها خبرات كبيرة في هذا المجال، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الجانب البولندي في هذا المجال من خلال بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين، معربا عن تطلعه لمواصلة التعاون المثمر مع بولندا في إطار عمق العلاقات القائمة التي تجمع البلدين.

ووجه السفير حاتم تاج الدين، الشكر للدكتور أشرف صبحي لحرصه على تحقيق التواصل المستمر مع سفراء مصر لدى كل الدول، والسعي الحثيث للدفع بالعلاقات المصرية البولندية إلى آفاق جديدة.

أكد "تاج الدين" تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية مع الجانب البولندي في إطار تنمية العلاقات، ودعم آفاق التعاون مع بولندا في شتى المجالات، من خلال قيامه بالتنسيق مع الجهات المعنية ببولندا لاستشراق برامج ومشروعات جديدة في ضوء تنمية العلاقات المصرية البولندية في قطاعي الشباب والرياضة.