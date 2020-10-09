وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات ثاني أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات ثاني أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ، بحضور الدكتور أشر ف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، ومحافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بجنوب سيناء.

وينظم المهرجان الاتحاد المصري للهجن، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء، احتفالًا بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن فعاليات مهرجان اليوم تضم 16 شوطًا بينها 5 أشواط صباحية، و11 شوطا مسائية، ويصل إجمالي عدد أشواط المهرجان 43 شوطًا على مدار 3 أيام.

وكانت قد أعلنت لجنة تحكيم أشواط المهرجان، أمس أسماء الفائزين في فعاليات اليوم الأول، وتضمنت 20 شوطًا وهي أشواط الإثارة، وتستكمل بقية الأشواط يوم السبت.