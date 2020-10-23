وزير الشباب يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "حاتم" في الإسكندرية

أدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، صلاة الجمعة بمسجد حاتم بمنطقة سموحة التابعة لإدارة أوقاف شرق، وألقى الخطبة الشيخ محمود بيومى أمام وخطيب المسجد.

وقال الشيخ خشبة، إن الخطبة اليوم كانت بعنوان "نبي الرحمة فى ذكرى مولده"، قال الله عز وجل "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، فلقد كان النبى صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة قال صلى الله عليه وسلم " إنما أنا رحمة مهداة".

وتابعت غرفة عمليات المديرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، سير شعائر صلاة الجمعة في مساجد المحافظة، مؤكدة على استقرار الأوضاع.

كان أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إشارة بدء ماراثون الدراجات تحت شعار "لياقتك مناعتك - صحتك دراجتك"، والذي ويعد المهرجان الرياضي الثاني بمحور المحمودية المروري الجديد عقب افتتاحه، بمشاركة مايزيد عن 2000 شاب من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.

وأكد المحافظ، أن الماراثون انطلق للمرة الثانية من محور المحمودية المروري الجديد، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر الماضي، لتعريف الشباب بالتطور والمشروعات القومية التي تم تنفيذها، مشيرًا إلى أن هذا المحور تنموي، حيث يضم 14 نقطة شاملة كافة الخدمات، ليعد أهم المشروعات التي أقيمت على أرض الإسكندرية، وتم تنفيذه خلال عامين فقط.

وقدّم محافظ الإسكندرية الشكر لوزير الشباب والرياضة لإقامة هذا السباق الذي يشجع الشباب وجميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، متمنيا إقامة العديد من السباقات أسبوعيًا، وحث الجميع للمشاركة في ماراثونات ركوب الدراجات والجري والمشي التي تقيمه الجهات المعنية بجميع أنحاء المحافظة.