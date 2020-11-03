"تنمية المشروعات" يمول 130 مشروعا للشباب بـ140 مليون جنيه

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع عقود بين جهاز تنمية المشروعات وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتي أسيوط والشرقية، وذلك في إطار قيام الجهاز بتنفيذ أنشطة اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بـ11 محافظة.

وتضمنت قائمة المحافظات كل من البحيرة، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الفيوم، الأقصر، وهي المحافظات الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير النظامية، بإجمالي تمويل قدره 27 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف العقود الموقعة مع تلك الجمعيات الي توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات للخدمة المجتمعية العامة لأهالي المحافظتين، وتوفير فرص تشغيل للشباب في مجالات الخدمات المجتمعية والتوعية البيئية والصحية ( 70 ألف يومية تشغيل).

وقالت نيفين جامع إن هذا التوقيع يمثل بداية لتنفيذ مختلف مكونات الاتفاقية وفى مقدمتها مكون الخدمات المجتمعية الذى يستهدف اتاحة تمويل قدره 140 مليون جنيه لتنفيذ 37 مشروعًا في مجال الصحة، و36 مشروعًا في مجال البيئة، و32 مشروعًا في مجال رياض الأطفال، و25 مشروعًا في مجال محو الأمية.

وأضافت أنه من المتوقع أن توفر هذه المشروعات 2،6 مليون يومية تشغيل للشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا، كما سيستفيد حوالى 1,2 مليون مواطن من الخدمات التي يتم تنفيذها سواء في مجال الرعاية الصحية أو البيئية.

وأشارت "جامع" إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى اتاحة بدائل تشغيل للشباب في المحافظات المستهدفة، من خلال مشروعات تنمية مجتمعية وبنية اساسية كثيفة العمالة يكون لها عائد مادي جيد، بالإضافة إلى برامج لتدريب الشباب وإكسابهم مهارات حرفية وصناعية جديدة تمكنهم من الدخول في سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم دخل مناسب.

وأشارت إلي أهمية هذه الاتفاقية في توفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة او العمالة متوسطة المهارة خاصة في مشروعات تحسين البنية الأساسية.