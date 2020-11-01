جامعة حلوان تستعد لافتتاح تجديدات كلية التجارة فرع الزمالك

تستعد جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات المختلفة، لاستقبال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش افتتاح تجديدات كلية التجارة وإدارة الأعمال فرع الزمالك.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنّ التجديدات التي جرت في المدرجات والقاعات، جاءت مجهزة بأحدث وسائل التكنوجيا، وتتماشى مع استراتيجية التعليم العالي ونظام التعليم الهجين، لافتا إلى أنّ جامعة حلوان انتهت من استراتيجية تتماشى مع توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تطوير منظومة التعليم.

وأضاف نجم، على هامش افتتاح تجديدات في فرع كلية التجارة بمنطقة الزمالك، أنّ المدرجات مجهزة بأحدث تكنولوجيا الجامعات الذكية، وتتماشى مع استراتيجية تطبيق نظام التعليم الهجين، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مؤكدا تغطية حرم الجامعة بالإنترنت المجاني والواي فاي.

وأوضح نجم، أنّ هناك عملية تحديث كبرى للمباني بفرع الكلية، متمثلة في مبنى عمادة الكلية وكبار الزوار بالدور الأرضي والمدخل، وصالة اجتماعات مجلس الكلية، والمبنة، و5 قاعات وغرف الكونترول وغرف شؤون الطلاب واستراحة أعضاء هيئة التدريس وغرفة الأمن وغرفة التحكم في المنظومة الرقمية.

ولفت إلى أنّه جرى تطوير دورتي المياه للرجال والسيدات، وبوابة الدخول الرئيسية والجانبية واللوحات الإعلانية لمسمى الكلية ومسميات البرامج، فضلا عن تنسيق موقع الفناء للكلية والأسوار الخارجية وأعمال الإضاءة وتركيب أجهزة التكييف لمعظم غرف وقاعات الكلية، وبالنسبة للدور الأول بمبنى عمادة الكلية.

كما شملت التحديثات، مدرج الأستاذة الدكتورة إيناس النبوي، ومكتب عميد الكلية، ومكاتب منسقي ومسجلي البرامج، فضلا عن 25 قاعة وغرفة دراسية، وكذا دورتي مياه وشبكة إنذار الحريق وشبكة الحريق، وأيضا أجهزة الصوتيات والسبورات التفاعلية ومعالجة وترميم الأسقف في جميع مباني الكلية.