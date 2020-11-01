مصر تستضيف منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية.. الأسبوع المقبل

تستضيف مدينة شرم الشيخ منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية، الذى يعقده اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، نهاية الأسبوع القادم، حيث تستمر فعاليات المنتدى خلال الفترة 13 إلى 15 نوفمبر الجارى. وتركز فعاليات المنتدى على تأثير البنوك والابتكارات الرقمية على مستقبل الخدمات المالية، مع إلقاء الضوء على دور المصارف المركزية والمتطلبات التنظيمية والرقابية فى ضوء المتغيرات العالمية، مستعرضاً قانون البنوك المصرى 2020، كما يناقش أثر جائحة فيروس كورونا المستجد على المدفوعات الرقمية والشمول المالى وكذلك على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويستعرض نماذج منصات التكنولوجيا المالية للإقراض الرقمى ومستقبل الائتمان المصرفى، ويتناول إدارة المخاطر المصرفية فى العصر الرقمى بهدف التعرف على أهم الفرص والتحديات التى تواجه الصناعة المصرفية والخدمات المالية. ويهدف المنتدى إلى إلقاء الضوء على التطورات العالمية التى تشهدها الصناعة المصرفية، ورصد الفرص والتحديات التى تواجه تلك الصناعة فى ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالى، ودور المصارف المركزية فى العصر الرقمى والمتطلبات التنظيمية والرقابية فى ضوء المتغيرات العالمية، وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، واستعراض استراتيجية المصارف فى تأسيس المصارف الرقمية ومستقبل الخدمات المالية، ودور إدارات المخاطر فى المصارف فى مواجهة التحديات المستقبلية فى ظل العصر الرقمى.

ومن جانبه قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الصناعة المصرفية تواجه العديد من التحديات المتلاحقة نتيجة تداعيات جائحة كورونا وفى ظل التطور التكنولوجى والتوجه إلى العصر الرقمى، لا سيما التحديات الناجمة عن التطورات والابتكارات المتلاحقة فى مجال التكنولوجيا الرقمية، التى فتحت للمصارف آفاقاً جديدة لخلق فرص التطور والنمو والتغيير بهدف التوافق السريع مع متطلبات ذلك العصر. وأوضح أن المصارف اتجهت نحو التحول الرقمى فى المنتجات والخدمات والعمليات بهدف الوصول لفهم أشمل لرغبات المستهلك المالى فى العصر الرقمى والعمل على تلبية احتياجاته فى ظل المنافسة المتنامية من قبل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة. وأضاف أن جائحة فيروس كورونا المستجد فى مطلع العام أثبتت كفاءة وفاعلية الاعتماد على أدوات التكنولوجيا الرقمية فى العديد من أنشطة الأعمال، وهذا ما بدا أثره جلياً على الصناعة المصرفية وتقديم الخدمات المالية للعملاء فى ذروة تلك الجائحة، الأمر الذى جعل من التحول الرقمى ضرورة حتمية.