الشرطة الأمريكية تحذر من عنف محتمل بشأن انتخابات الرئاسة

حذرت الشرطة الفيدرالية الأمريكية من عنف محتمل على صلة بالانتخابات الأمريكية بمدينة بورتلاند، أكبر مدن ولاية أوريغون، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

فُتحت صناديق الاقتراع للانتخابات الأمريكية في بعض ولايات الساحل الشرقي الأمريكي، في نيويورك ونيو جيرسي وفيرجينيا وولاية كونتيكت.

ويُسدل الستار اليوم الثلاثاء، الثالث من نوفمبر، على واحدة من أشرس المعارك الانتخابية في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إما بمنح الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، فترة رئاسية ثانية في البيت الأبيض، أو فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، وحصوله على سدة الحكم الأمريكي للمرة الأولى، بعد أن كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

وفي الأمتار الأخيرة من السباق نحو البيت الأبيض، يشتد التنافس بين المرشحين "ترامب" و"بايدن"؛ لكسب أصوات الناخبين، خاصة في الولايات المتأرجحة، التي دائما ما تكون سببًا لتغلب منافس على الآخر؛ إذ يلقي كل مرشح بثقله وسط حملات انتخابية جسورة، على أمل قلب دفة استطلاعات الرأي لتميل ناحيته، وأدلى أكثر من 93 مليون أمريكي بأصواتهم حتى أمس، ما يشير إلى نسبة مشاركة قياسية هذه المرة.

ووفقاً للنظام الانتخابي الأمريكي، فإن فوز مرشح بعينه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لا يعتمد على عدد الناخبين الذين صوتوا له، بل على ما يعرف بـ"المجمع الانتخابي"، والذي يعهد له مهمة التصويت لصالح المرشحين المتنافسين لمنصب الرئيس، إذ يساوي مجموع عدد أعضاء "المجمع الانتخابي" حجم تمثيل كل ولاية في مجلسي الكونجرس، أي أنه يضم 538 ناخبًا، وهذا الرقم يساوي إجمالي عدد النواب الـ435 وعدد الشيوخ الـ100، وبالتالي يحتاج المرشح الفائز بالرئاسة للحصول على ما لا يقل عن 270 من الأصوات.

وبموجب الدستور الأمريكي يحق لكل ولاية اعتماد طريقة اختيار ناخبيها، وبعد الاقتراع الشعبي في يوم الانتخابات تحصي كل ولاية عدد الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الرئاسيين من أجل اختيار ناخبيها على هذا الأساس، وما هو معتمد في كل الولايات الأمريكية الخمسين باستثناء ولايتي مين ونبراسكا، أن المرشح الفائز بالغالبية المطلقة - مهما كانت ضئيلة - يحصل على أصوات بعدد ممثلي الولاية في "المجمع الانتخابي".