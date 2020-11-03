اعتقال شخصين مشتبه بتورطهما في هجوم فيينا

أعلنت الشرطة النمساوية، اعتقال شخصين مشتبه بهما في تنفيذ هجوم فيينا، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية"

وارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في العاصمة النمساوية فيينا إلى 4 قتلى و17 مصابًا.

وأكدت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أنها نفذت عدة عمليات تفتيش للمنازل ذات الصلة بالجاني، وضبطت عدة أشخاص.

وقال وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر، إن المهاجم المقتول من مؤيدي تنظيم الدولة "داعش".

وتشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الهجوم هو لاجئ يبلغ من العمر 30 عامًا، وقد بايع زعيم التنظيم أبو ابراهيم القرشي.

وكان مسلحون هاجموا أمس الاثنين 6 مواقع في وسط فيينا، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي، ما أسفر عن مقتل وإصابة 16 شخصًا على الأقل، بينما قتلت الشرطة أحد المسلحين.

ولا يزال مهاجم واحد على الأقل طليقًا بعد الهجوم، الذي وصفه المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، بأنّه "هجوم إرهابي بغيض".

وحثّ وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، السكان على تجنب منطقة وسط المدينة، لافتًا إلى تعزيز عمليات التفتيش على الحدود، لكنه أشار إلى أنّ بوسع التلاميذ عدم الذهاب إلى المدارس اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت "رويترز".