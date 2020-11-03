الجامعة العربية تدين حادث إطلاق النار في فيينا: الإرهاب يؤجج الكراهية

أدان مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حادث إطلاق النار قرب كنيس بالعاصمة النمساوية فيينا، مُعربا عن الأسف إزاء سقوط ضحايا أبرياء، ومقدما العزاء لأسرهم ولدولة وشعب النمسا.

وشدد المصدر على أنّ مثل هذه الحوادث تُذكرنا جميعا بأنّ العالم يخوض معركة مشتركة في مواجهة الإرهاب المقيت الذي ينتهك قيم الحياة والإنسانية ويسعى لإثارة الرعب في المجتمعات.

وأوضح أنّ الهدف الرئيسي لهذه العمليات الإرهابية، هو تأجيج حالة مستمرة من الكراهية والعداء المتبادلين بين أتباع الأديان والحضارات المختلفة، وأنّه لا ينبغي تمكين الإرهابيين من تحقيق أغراضهم، مضيفا أنّ مجابهة الإرهاب تقتضي تنسيقا مستمرا للجهود الدولية، وعمل متواصل لمواجهة جذور التطرف والعنف.