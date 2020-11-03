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"دراسات الشرق الأوسط" بباريس يحذر من تنامي ظاهرة الإرهاب في أوروبا

كتب:

حسام ابو غزالة
02:31 م | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
عبد الرحيم علي

عبد الرحيم علي

أدان مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس بشدة، الحادث الإرهابي الذي وقع في وسط العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عددا من المواطنين.

وحذرالدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، فى بيان له اليوم، من انتشار وتنامي ظاهرة الارهاب داخل الدول الأوروبية، مطالبا جميعها بالإسراع في اتخاذ قرارات حاسمة ضد أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الارهابية، وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وأكد "علي" أن هناك العديد من عناصر هذه الجماعات، بدأت تتسلل إلى الدول الأوروبية، بعد تضييق الخناق عليها داخل تركيا وقطر، لفشلها في تنفيذ مخطط النظامين الإرهابيين القطري والتركي، في تحويل الدول العربية إلى دولة الخلافة، في ضوء مخطط نظامي رجب طيب أردوغان وتميم بن حمد.

وقال الدكتور عبد الرحيم علي، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت في إفساد وإفشال هذه المخططات الإجرامية والإرهابية داخل ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وأنقذت المنطقة باسرها من حكم دولة المرشد، متقدما بخالص التعازي لذوي وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

 

 

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