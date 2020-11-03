تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية، تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) والفرقاطة الفرنسية JEAN BART، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للتدريب مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، بينها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وكذا التدريب على تقييم التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح وسيناريوهات التعامل معها، والتدريب على التعامل مع تهديدات جوية معينة متمثلة في صد هجوم جوي نفذته مقاتلات (F-16) المصرية، وعكس التدريب مدى ما يتمتع به الجانبين من خبرات قتالية عالية.

تأتي التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.