تجديد حبس "الكهربائي" المتهم باغتصاب طفلته في قنا

قررت النيابة العامة بمركز شرطة قنا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "كهربائي"، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب طفلته لمدة أكثر من سنة، بمنطقة "المساكن"، التابعة لدائرة بندر قنا.

وقررت نيابة قنا ، في وقت سابق، إيداع الطفلة المجني عليها، وتبلغ 12 عاماً، إحدى دور الرعاية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وعرض المتهم على لجنة فحص المخدرات، وقياس مدى تأثيره عليه، على أن يراعى التجديد له في الميعاد.

وتم تكليف المجلس القومي للمرأة بإعداد تقرير من قبل لجنة تضم اخصائيا اجتماعيا وآخر نفسيا، عن الحالة النفسية للطفلة، وتحريز المضبوطات التي تم العثور عليها بمنزل المتهم، واستدعاء اثنين من الجيران لسماع أقوالهما، وعرض الطفلة على الطبيب الشرعي.

الجريمة البشعة التي شهدتها محافظة قنا، بطلها "أب" تجرد من مشاعره، واغتصب ابنته لمدة عام كامل، بعد انفصاله عن زوجته، التي سافرت إلى القاهرة، تاركةً له الطفلة المجني عليها، وشقيقها الذي توفي منذ سنوات.

"سميحة سعد"، مدير مكتب حماية الطفل بمحافظة قنا، كشفت لـ"الوطن" عن بداية الواقعة، بقولها إن المكتب تلقى بلاغاً من شخص عن طريق خط نجدة الطفل، يفيد بوجود طفلة عمرها 12 سنة، مقيمة بمركز قنا، اعتاد والدها اغتصابها لمدة عام كامل بعد أن تركتها والدتها وحيدة بالمنزل معه وسافرت إلى إحدى المحافظات.

وأكدت أن مكتب حماية الطفل، بالتنسيق مع فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، تحرك بناءً على البلاغ، وأضافت أنه تم إعداد تقرير حول الواقعة، وأن النيابة، من خلال التحقيقات، هي التي ستحدد إن كانت الطفلة تعرضت للاغتصاب من عدمه، من خلال تقرير الطب الشرعي.

وألقت الأجهزة الأمنية في مركز قنا القبض على المتهم، يعمل كهربائياً، مقيم منطقة الشئون بمدينة قنا، لإجراء التحقيقات معه حول الواقعة، وذلك بعد ورود إخطار إلى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، من قسم بندر قنا، يفيد باغتصاب طفلة على يد والدها، منذ أكثر من عام، وذلك بعد بلاغ خط نجدة الطفل بالمحافظة.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة الرائد محمد إيهاب، أن "م. ج."، 44 سنة، كهربائي، مقيم بمنطقة "الشئون"، قام بالاعتداء الجنسى على طفلته، وتبين أن المتهم انفصل عن زوجته، منذ ما يقرب من 8 سنوات، حيث سافرت إلى القاهرة تاركة له طفليها المجني عليها وشقيقها، الذي توفي منذ سنوات، كما تبين أن الأب كان يعاشر ابنته في غرفتها.

واكتشفت الواقعة جارتهم التي تسكن في العمارة المقابلة، حيث لفت نظرها تلك الطفلة، التي تقف دائماً في النافذة، تنظر للأطفال في مثل عمرها خلال لهوهم بالشارع، في حين أنها لا تنزل للشارع نهائياً، فبدأت تتحدث معها خلال جلوسها في الشباك، ثم أصبحت ترسل لها "طعاماً" كل يوم، خصوصاً أنّ والدها يغلق عليها باب غرفتها طوال اليوم.

وفي إحدى المرات، ألقت الطفلة ورقة إلى جارتها، كتبت فيها: "أنا هعتبرك زي ماما، وهحكيلك إن أبويا بيعاشرني معاشرة الأزواج كل يوم"، فانصدمت الجارة، واستغاثت بمكتب حماية الطفل، الذي كشف الواقعة، وتم القبض على والدها، وتسليم الفتاة إلى مديرية التضامن لإيداعها إحدى دور الرعاية.