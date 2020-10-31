القصة الكاملة لـ"الأب الشيطان" في قنا.. عاشر ابنته الطفلة لعام كامل

جريمة بشعة شهدتها محافظة قنا، كشف بداياتها خط نجدة الطفل، تتمثل تفاصيلها في تجرد "أب"، يقيم بمنطقة "الشئون" في مدينة قنا، من مشاعره الانسانية والأخلاقية، وقيامه باغتصاب ابنته الطفلة، وممارسة الجنس معها لمدة عام كامل، ضارباً بدوره كرب أسرة في حمايتها عرض الحائط، ومتخلياً عن حدود الله التي شرعها.

"سميحة سعد"، مدير مكتب حماية الطفل بمحافظة قنا، كشفت لـ"الوطن" عن بداية الواقعة، بقولها إن المكتب تلقى بلاغاً من شخص عن طريق خط نجدة الطفل، يفيد وجود طفلة عمرها 12 سنة، مقيمة بمركز قنا، اعتاد والدها اغتصابها لمدة عام كامل بعد أن تركتها والدتها وحيدة بالمنزل معه وسافرت إلى إحدى المحافظات.

وأكدت أن مكتب حماية الطفل، بالتنسيق مع فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، تحرك بناء على البلاغ، مضيفة أنه تم إعداد تقرير حول الواقعة، وأن النيابة من خلال التحقيقات هي التي ستحدد أن كانت الطفلة مُغتصبه من عدمه، من خلال تقرير الطب الشرعي.

وألقت الأجهزة الأمنية في مركز قنا القبض على شخص يعمل كهربائياً، مقيم منطقة الشئون بمدينة قنا، متهم باغتصاب ابنته، البالغة من العمر 12 عاماً، لإجراء التحقيقات معه حول الواقعة، وذلك بعد ورود إخطار إلى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، من قسم بندر قنا، يفيد باغتصاب طفلة على يد والدها، منذ أكثر من عام، وذلك بعد بلاغ خط نجدة الطفل بالمحافظة.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة الرائد محمد إيهاب، أن "م. ج."، 44 سنة، كهربائي، مقيم بمنطقة "الشئون"، قام بالاعتداء الجنسى على طفلته، البالغة من العمر 10 سنوات، منذ أكثر من عام، حيث تبين أن المتهم انفصل عن زوجته، منذ ما يقرب من 8 سنوات، سافرت إلى القاهرة تاركة له طفليها المجني عليها وشقيقها، الذي توفي منذ سنوات، كما تبين أن الأب كان يعاشر ابنته في غرفتها.

وقررت النيابة العامة بمركز قنا حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على ابنته جنسياً لمدة عام، كما قررت النيابة إيداع الطفلة إحدى دور الرعاية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي في قنا، وعرض المتهم على لجنة فحص المخدرات، وقياس مدى تأثيره عليه، على أن يراعى التجديد له في الميعاد.

كما تم تكليف المجلس القومي للمرأة بإعداد تقرير من قبل لجنة تضم اخصائي اجتماعي وآخر نفسي، عن الحالة النفسية للطفلة، وتحريز المضبوطات التي تم العثور عليها بمنزل المتهم، واستدعاء اثنين من الجيران لسماع أقوالهم، وعرض الطفلة على الطبيب الشرعي.

وبحسب مصدر أمني، فقد انهارت الطفلة خلال التحقيقات، وظلت تصرخ عند مشاهدتها والدها، الذي أنكر كل التهم المنسوبة إليه.