استدرجها عشيقها بحجة الزواج ثم قتلها.. كشف لغز مصرع فتاة المحلة

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، لغز مقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها بمحافظة الغربية.

تبين من خلال التحريات والتحقيقات أن عشيقها استدرجها لمسكنه بالغربية بحجة الزواج منها ثم قتلها بمشاركة شقيقه وربة منزل، بالمحلة حيث هشموا رأسها بالشوم وقاموا بلفها ببطانية لإلقاء الجثة في مكان مهجور، حتى تمكنت القوات من كشف غموض الواقعة.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن بداية الواقعة كانت بورود معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الغربية، مفادها قيام عامل بمصنع طوب 26 سنة، وشقيقه عامل بمصنع طوب 19 سنة، وربة منزل 31 سنة، جميعهم مُقيمون دائرة قسم ثان المحلة، بقتل ربة منزل، 26 سنة، مُقيمة بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ واعتزامهم التخلص من جثتها.

وعلى الفور انتقل مفتشو قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الغربية إلى محل إقامة المتهمين، حيث أمكن ضبطهم وبتفتيش سكنهم جرى العثور على جثة المجني عليها بداخل غرفة أعلى سطح العقار سكنهم ملفوفة ببطانية وبها جروح وكدمات متفرقة.

بمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة وقرر المتهم الأول بأنه نظراً لارتباطه بعلاقة بالمجني عليها، اتفق مع المتهمين الثاني والثالثة على التخلص منها.

وأشار إلى أنه استدرج المجني عليها لمحل إقامته بزعم الزواج منها وعقب وصولها، تعدى عليها بمشاركة المتهمين المذكورين بالضرب بالأيدي وباستخدام 2 عصا خشبية فأودوا بحياتها، ثم قاموا بلف جثتها ببطانية ووضعها داخل غرفة أعلى سطح منزلهم تمهيداً للتخلص منها.

وأخطرت جهات التحقيقات التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.