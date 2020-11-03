وزير النقل يتفقد مشروعات الصعيد: التزموا بالجدول الزمني والجودة

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، جولاته التفقدية في عدد من محافظات الصعيد، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، وبدأت الجولة بتفقد استكمال أعمال رفع كفاءة أحد قطاعات طريق (أرمنت /الواحات) الصحراوي الغربي بطول 18 كم، ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة الطريق بطول 37 كم.

والتقى الوزير العمال والمهندسين، وأكد ضرورة أن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع.

واتجه وزير النقل يرافقه محافظ أسوان، لتفقد 3 محاور تنموية على النيل في أسوان، بدأها بتفقد محور كلابشة على النيل والذي تبلغ تكلفته 1.050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، يشتمل على 14 عملا صناعيا (9 كباري - 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وبلغت نسبة تنفيذ المحور 100% وأصبح جاهزا للافتتاح قريبا.

وأكد الوزير أهمية المحور التنموي لربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي (القاهرة – أسوان)، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي، وخدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.

كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذي يبلغ إجمالي تكلفته 1.4 مليار جنيه وطوله 18 كم وعرضه 21 مترا، ويتكون من 9 أعمال صناعية تشمل 7 كباري وعدد (2) نفق.

ووجّه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري، بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد، خاصة مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعي الشرقي (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان، كذلك المساهمة في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق (بلانة /كلابشة) بالصحراوي الغربي، وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، إضافة إلى خدمة مشروع زراعة الـ1.5 مليون فدان ومناطق الزراعة غرب كوم أمبو.

واتجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير المسافة من أسوان حتى ادفو بطول 100 كم والتي بدأ تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم، والذي صدقت القيادة السياسية على تنفيذه خلال 4 سنوات، وجرى تقسيمه لـ4 مراحل .

وتابع الوزير أعمال إنشاء جسر الطريق، ووجّه بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها، خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، إضافة إلى أنّه سيكون جزءا من محور (القاهرة / كيب تاون).

وفي ختام جولته، تابع الفريق مهندس كامل الوزير، أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، الذي تبلغ تكلفته 1.956 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه، ويتكون من 3 أعمال صناعية (2 كوبري + نفق)، تشمل كوبري على النيل بطول 2050 مترا، إضافة الى نفق وكوبري الطريق الصحراوي الغربي، وأعمال طرق بطول 3.3 كم,

وتابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر والجسم الخرساني، وطالب الوزير بتنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية هذا المحور التنموي في المساهمة بنقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، وخلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل.

ولفت إلى أنّ المحور سيربط بين الطريق الواصل لطريق (أسوان - برنيس) حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) عابرا نهر النيل، والربط على طريق أسوان / أبو سمبل، مضيفا أنّه من المخطط الانتهاء من المشروع نهاية العام المقبل.

وأوضح الوزير أنّه جرى التخطيط لإنشاء 14 محورا على النيل في الصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه، وجرى إنشاء 3 محاور بتكلفة 1.5 مليار جنيه وهي (طما – جرجا – بني مزار)، وجار تنفيذ 9 محاور بتكلفة 13.5 مليار جنيه وهي (عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – الفشن – أبو تيج – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان)، وجرى التخطيط لتنفيذ 2 محور بتكلفة 3.5 مليار جنيه وهي (منفلوط – شمال الأقصر) اعتبارا من خطة العام المالي 2021/2022.