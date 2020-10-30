وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي LRT

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل حيث تفقد الوزير معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي LRT "السلام / العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان" ومونوريل العاصمة الإدارية.

بدأت الجولة بمتابعة معدلات تنفيذ محطات وانفاق وجسر القطار الكهربائي LRT بالإضافة إلى تقدم أعمال تنفيذ الورشة الرئيسية ببدر والمقامة على مساحة 60 فدانا وحيث وصلت النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 63 % من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من 47% من أعمال الكباري بالمشروع و86% من أعمال الأنفاق، و35% من أعمال جسور السكة ونحو 63% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة، وأوضح الوزير أن هذا الخط يمتد مساره من محطة عدلي منصور التبادلية موازيا لطريق الإسماعيلية الصحراوي لربط كل مدن شرق القاهرة "السلام – العبور- المستقبل – الشروق – بدر" ثم يتفرع شمالا بعد مدينة بدر حتى العاشر وجنوبا حتى العاصمة الإدارية ثم يمتد حتى المدينة الرياضية العالمية بإجمالي طول 90 كم وإجمالي 16 محطة، لافتا إلى أن طاقة النقل للقطار الكهربائي تبلغ 30 ألف راكب / ساعة / اتجاه بإجمالي 500 ألف راكب يوميا.

بعدها توجه الوزير لتفقد عدد من القطاعات بمسار تنفيذ أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، الذي يمتد بطول 56.5 كم ويبلغ عدد محطاته 22 محطة، يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى، تمتد من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول نحو 45 كم، والثانية تمتد من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول نحو 11.5 كم، مضيفا أن أجمالي طول مشروعي خطي مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر يبلغ 98.5كم بإجمالي 34 محطة ويتم تنفيذ المشروعين من خلال تحالف يضم شركات "بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب".