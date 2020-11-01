وزير التعليم: لا نية لإلغاء امتحانات النقل خلال العام الجاري

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات النقل فى الصفوف المختلفة بجميع مراحل التعليم ستعقد هذا العام، ولا نية لإلغاءها على الإطلاق، مشيرا إلى أن ما يتردد عن إلغاء امتحانات النقل شائعات مغرضة، موضحا أن كورونا لن ولم تتسبب فى إلغاء امتحانات النقل الحالى الدراسي الجديد 2020-2021.

وقال شوقي، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن العملية التعليمية بجميع مدارس الجمهورية تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، تزامنا مع بداية الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن نسبة حضور التلاميذ فى جميع الصفوف الدراسية مرتفعة للغاية، كون أن الطلاب يرغبون فى حضور الحصص الدراسية بالمدارس، مؤكدا أن هناك متابعة لتحصيل المصروفات المدارس الخاصة والدولية وفق الضوابط الجديدة التى أعلنت عنها الوزارة بما يضمن تنظيم العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة.

وأشار وزير التعليم، إلى أنه ليس من حق أى مدرسة منع التلاميذ من دخول المدرسة بسبب التأخر فى دفع المصروفات الدراسية، موضحا أن الوزارة تعمل على تقديم تعليم عالى الجودة لجموع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية، مؤكدا أن إلغاء العام الدراسي بسبب جائحة كورونا غير مطروع على الإطلاق.

وأوضح شوقي، أن جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بمختلف محافظات مصر، تواصل العمل على تعقيم وتطهير الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة للطلاب وتطهير دورات المياه وتحقيق التباعد الإجتماعى بين التلاميذ داخل الفصول الدراسية وأثناء طابور الصباح، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الالتزام بما يلي:

1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع إلتزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

4- التزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب، مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

فيما أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عن انتظام اليوم الدراسي بمختلف مدارس الجمهورية، مؤكدة على أن الوضع الصحي بالمدارس مطمئن ولا يوجد أى معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية.