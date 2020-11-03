وزير النقل يواصل جولاته في الصعيد ويتفقد 3 محاور تنموية بأسوان

واصل وزير النقل والمواصلات، المهندس كامل الوزير، جولاته التفقدية في عدد من محافظات الصعيد، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية، التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها، لإحداث طفرة حقيقية في تنمية الصعيد.

بدأت جولة وزير النقل بتفقد أعمال رفع كفاءة أحد قطاعات طريق "أرمنت - الواحات" الصحراوي الغربي، بطول 18 كيلومتراً، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة الطريق بطول 37 كيلومتراً.

والتقى الوزير عدداً من العمال والمهندسين في موقع العمل بالمشروع، وأكد على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقاً لمعايير الجودة العالية، وأن يتم الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال التنفيذية بالمشروع.

ثم توجه وزير النقل، يرافقه محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، لتفقد 3 محاور تنموية يجري تنفيذها على نهر النيل بمحافظة أسوان، بدأها بتفقد محور "كلابشة"، الذي تبلغ تكلفته مليار و50 مليون جنيه، بطول 23 كيلومتراً، وبعرض 21 متراً، ويشتمل 14 عمل صناعي، بواقع 9 كباري و5 أنفاق، لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 100%، وأصبح جاهزاً للافتتاح خلال الفترة القادمة.

وأكد الوزير على أهمية هذا المحور التنموي في ربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الزراعي الغربي، قبل عبوره نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع "وادي النقرة"، وشرق "نصر النوبة"، إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وتخفيف الحركة المرورية على الزراعي الشرقي، بالاضافة إلى خدمة قرى الظهير الصحراوي، وزيادة الامتداد العمراني لها، وخدمة مصنع سكر كوم أمبو، ومجمع الطاقة الشمسية.

ثم تفقد وزير النقل معدلات تنفيذ محور "دراو"، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، بطول 18 كيلومتراً، وبعرض 21 متراً، ويشمل 9 أعمال صناعية، بواقع 7 كبارى ونفقين، حيث ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بتكثيف الأعمال للانتهاء منه، وفقاً للموعد المحدد، خاصةً مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعى الشرقي حتى الصحراوي الغربي، عابراً نهر النيل والطريق الزراعي الغربي، جنوب مدينة دراو، كما يسهم في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريقين الصحراوي الغربي والشرقي، ومع مناطق الكتل السكنية، وربط مناطق المحاجر على الصحراوي الغربي، وخدمة مشروع الطاقة الشمسية، ومشروع زراعة 1.5 مليون فدان، ومناطق الزراعة غرب كوم أمبو.

وتوجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير المسافة من أسوان حتى أدفو، بطول 100 كيلومتر، والتي بدأ تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الصحراوي الغربي، وامتداده حتى "أرقين"، على حدود السودان، بطول 1155 كيلومتراً، والذي صدقت القيادة السياسية على تنفيذه خلال 4 سنوات، حيث تم تقسيمه إلى 4 مراحل، وتابع الوزير أعمال إنشاء جسر الطريق، ووجه بضرورة تكثيف الأعمال، ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها، مؤكداً على أهمية الطريق في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، بالإضافة إلى كونه جزءاً من محور "القاهرة - كيب تاون".

وفي ختام جولته، تابع المهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، بتكلفته مليار و956 مليون جنيه، بطوله 5.4 كيلومتر، وبعرض 29 متراً، ويتكون من 3 أعمال صناعية، كوبريين ونفق، تشمل كوبري على النيل بطول 2050 متراً،ربالإضافة إلى نفق وكوبري الطريق الصحراوي الغربي، وأعمال طرق بطول 3.3 كيلومتر، وتابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة، وطالب بتنفيذ كافة الأعمال وفقاً لمواصفات الجودة العالية.

وأكد على أهمية هذا المحور التنموي، في المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد، للمحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، لافتاً إلى أن المحور يربط بين وصلة طريق "أسوان - برنيس"، حتى الطريق الصحراوي الغربي، عابراً نهر النيل، وربطه بطريق "أسوان - أبو سمبل"، وأضاف أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع أواخر العام القادم.