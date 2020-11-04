لمصابي كورونا.. "الصحة" تحدد 9 خطوات للعزل المنزلي

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من القواعد والإرشادات للعزل المنزلى لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تأتى هذا فى إطار حرص الوزارة على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل مستمر للحد من انتشار العدوى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" فى نقاط هذه القواعد.

1- عزل الشخص المصاب في غرفة بمفرده بعيداً عن باقي أفراد الأسرة.

2- منع أي زيارات منزلية.

3- ارتداء الكمامة أثناء التعامل مع الشخص المصاب ولابد من وجود مسافة آمنة لا تقل عن 2 متر.

4- التخلص من الكمامة بشكل آمن من خلال وضعها في كيس بلاستيكي محكم الغلق.

5- غسل الأيدي دائماً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية في كل مرة يتم التعامل فيها مع المريض.

6- توفير أدوات خاصة للشخص المصاب مثل الأطباق والكوبايات والفوط والمفارش والملابس.

7- التهوية الجيدة داخل المنزل.

8- غسل ملابس الشخص المصاب بعيداً عن باقي أفراد الأسرة.

9- تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيراً مثل أجهزة الكمبيوتر ومقابض الأبواب والهواتف المنزلية والحمام والطالات مع الالتزام بارتداء القفازات أثناء التنظيف.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وكشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان عن وصول نسب التعافي من الفيروس الى 92.3%.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.