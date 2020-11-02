"الصحة" ترسل فريقًا للتفتيش على أقسام مكافحة العدوى في حميات الأقصر

كشف الدكتور محمد الرملي، مدير عام مستشفى الجهاز الهضمى والكبد بالأقصر، عن أنه في إطار المتابعات المستمرة من وزارة الصحة والسكان، قام فريقان من وزارة الصحة بعمل زيارات إلى المستشفى، للتفتيش على أقسام مكافحة العدوى وترصد الأمراض الوبائية.

وأوضح الرملي أن فريق مكافحة العدوى بالوزارة قام بالمرور على جميع أقسام المستشفى ومراجعة كل استعداداته لمواجهة أي موجات محتملة للإصابة بفيروس كورونا، وقام الفريق بالمرور على الأقسام الداخلية والاستقبال والعيادات الخارجية وراجع النظام المتبع وسياسة مكافحة العدوى بالمستشفى، كما راجع الطرق التي يسير فيها المرضى والمشتبه بإصابتهم داخله.

كما قام فريق الترصد بمراجعة كاملة لأعداد المصابين ومتلقي العلاج وعمل حصر لمعرفة تطور الحالات المصابة أو المشتبة بإصابتها، وفي لقائهم مع مدير المستشفى ناقشوا الإيجابيات والسلبيات ومعدلات الإصابة المحتملة وشكروا المستشفى للجهود الكبيرة.

وتواصلت أعمال إحلال وتجديد وتطوير شامل داخل قسم الجهاز الهضمي والكبد بحميات الأقصر، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتحت إشراف الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر أيوب.

البدء في تنفيذ إحلال وتطوير وتجديد المستشفى بالكامل، يأتي تمهيداً لدخوله منظومة التأمين الصحى الشامل خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأخيرة للمستشفى في نهاية أغسطس الماضي، للاطمئنان على سير العمل لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، في إطار متابعة خطة الوزارة للتصدى لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن جولاتها بالمحافظة لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، رافقها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر.