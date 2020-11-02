"الصحة العالمية": الإنفلونزا تتسبب في وفاة نصف مليون شخص سنويا

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تنصح دائمًا بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للكوادر الطبية وكبار السن، مشيرًا إلى أن فصل الشتاء يشهد تزايد الأعداد المصابة بمرض الإنفلونزا.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن مرض الإنفلونزا ليس بالهين كما يعتقد البعض، لكنه يسبب عددًا كبيرًا من الوفيات على مستوى العالم كل عام، وتقدره المنظمة بنحو 500 ألف حالة سنويًا.

وتابع أن لقاح الإنفلونزا يمنح الجسم مناعة ضد الإنفلونزا فقط، وليس فيروس كورونا المستجد، ولكن ينصح الحصول عليه لتقليل فرص حدوث عدوى في المرض الذي يوجد له لقاح، ومواجهة كورونا بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها.

وأردف أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا، وعلى رأسها الكوادر الطبية، وكبار السن.