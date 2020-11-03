القبض على أحد قاتلي طفل كفر الشيخ.. خطفه وألقاه بمصرف حتى وفاته

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من حل لغز اختطاف وقتل طفل في عمر 11 سنة، مقيم بقرية "ابشان"، بدائرة مركز بيلا، بعد يومين من اختفاء الطفل، حيث تبين قيام شخصين باختطافه لطلب فدية من والده، وعندما تعرف الطفل عليهما، قاما بقتله والتخلص من جثته، في أحد المصارف، خشية افتضاح أمرهما.

تعود أحداث الواقعة، حينما قامت والدة الطفل، وتدعى "عزة ع. ط."، 38 سنة، بإبلاغ مركز شرطة بيلا باختفاء ابنها "عبد الرحمن فاروق محمد"، حال توجهه لتلقي درس خصوصي، أعقبه تلقيها اتصالاً من "مجهول"، على هاتف اخصائي تحاليل طبية، قريب من منطقة سكنهم، طلب التواصل مع والد الطفل لطلب فدية 500 ألف جنيه.

وعلى الفور، قام رئيس مباحث مركز بيلا، بإخطار اللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والذي أخطر بدوره مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، حيث أمر على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، وبمشاركة الأمن العام.

وأسفرت التحريات الأمنية، وتتبع هاتف المجني عليه والمصادر السرية، عن أن الطفل لم يتوجه لتلقي الدرس التعليمي الخاص به، وأنه استقل دراجته الهوائية، حاملاً عدة الصيد الخاصة به، حيث أنه يهوى القيام بالصيد، كم تبين من التحريات تواجد شخصين في مركبة "توكتوك"، في نفس موقع وتوقيت اختفاء الطفل.

وبمواصلة التحريات، تم تحديد هوية المتهمين، وهما "أحمد محمد زين عبد العظيم"، 29 سنة، وشهرته "أحمد الديب"، مقيم بقرية تابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، متهم في عدد من القضايا الجنائية، و"توكل زين عبد العظيم"، 48 سنة، عم المتهم الأول، مقيم بذات العنوان.

وعلي الفور، توجهت مأمورية تابعة لمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق والاشتراك مع مأمورية من مديرية أمن الدقهلية، حيث تم ضبط المتهم الأول، وجاري ضبط المتهم الثاني الهارب.

وبمواجهة المتهم بتحريات البحث الجنائي، أقر بارتكابه الواقعة، بمشاركة عمه الهارب، وأقر في أقواله بأنه تعرف على الطفل في مكان للصيد، ببحر "نشرت"، بالقرب من "الهويس"، وعلم منه أن والده ميسور الحال، نظراً لعمله بالسعودية منذ فترة طويلة، وقيامه مؤخراً بشراء شقة بمصيف بلطيم بمبلغ 700 ألف جنيه، واتفق المتهمان على اختطاف الطفل، لطلب فديه من والده.

وتبين من اعترافات المتهم أنه اتفق مع المجني عليه للتوجه للصيد في نفس المكان، حيث قام المتهمان باقتياده عنوةً داخل "توكتوك" خاص بالمتهم الأول، وتوجها إلى قرية "دقميرة"، بمركز طلخا، في الدقهلية، بعيداً عن أعين المارة، وقاما بالاتصال بوالدته، لطلب فدية نصف مليون جنيه.

وكشفت أقوال المتهم الأول أنه عقب الانتهاء من المكالمة مع والدة الطفل، قاما بتقييده من يديه وقدميه وفمه، وإلقائه في المصرف حياً، نظراً لمعرفة الطفل بهما، وخوفاً من افتضاح أمرهما، وبعد التأكد من مقتل الطفل، استكملا خطتهما لطلب الفدية، كما قاما بتغيير معالم الـ"توكتوك"، حتي لا يتم التوصل إليهما، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف الجريمة، وتم إلقاء القبض على المتهم الأول، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5091 إداري مركز شرطة بيلا، وتم اخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأمرت بإنتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وملاحقة وضبط المتهم الثاني.