رئيس "نهضة مصر للنشر" تفوز بجائزة المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية

تكريمًا لمجهوداتها في نشر الثقافة وإثراء الفكر العربي، ودورها الفعال في المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة، حصلت رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر داليا محمد إبراهيم على جائزة "المرأة العربية والمسئولية المجتمعية" لعام 2020.

تم اختيارها ضمن مجموعة من السيدات المكرمات من عدة دول عربية، هي: مصر والأردن والكويت والبحرين والإمارات، وأقيم التكريم في مقر جامعة الدول العربية بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

تحتل جائزة "المرأة العربية والمسئولية المجتمعية" المرتبة الأولى في قطاع المسئولية المجتمعية في الوطن العربي، حيث تأتي برعاية جامعة الدول العربية.

مُنحت الجائزة إلى داليا إبراهيم تقديرًا لدورها المؤسسي والمجتمعي الرائد في نشر الثقافة ودعم قطاع التعليم، كونها ترأس إحدى أكبر شركات النشر والتعليم في عالمنا العربي، وهي نهضة مصر التي تلعب دورًا كبيرًا في نشر عدد هائل من الكتب والإصدارات في مجال النشر التعليمي والثقافي.

الشركة تمتلك تاريخًا طويلًا من التعاون مع أشهر المؤلفين والكتاب في مصر والعالم العربي وكافة دول العالم، وقامت بإصدار آلاف الكتب الثقافية والتعليمية للكبار والأطفال، كما تعد جهة الإصدار الوحيدة لعدد من المطبوعات العالمية، مثل: ديزني وناشيونال جيوجرافيك، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤلفات العربية المعروفة.

هذا بالإضافة إلى دورها في تطوير قطاع التعليم من خلال وضع المناهج التعليمية لعدد من دول العالم العربي.

كما تلعب نهضة مصر دورًا محوريًا مع وزارة التربية والتعليم المصرية في تطوير المناهج الجديدة 2.0 الخاصة باللغة العربية والتربية الدينية ومنهج القيم وبناء الشخصية لمراحل رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الثالث من المرحلة الابتدائية، إلى جانب تحويل كافة المناهج المصرية للمرحلة الأساسية إلى مناهج إلكترونية تفاعلية وتوفيرها على بنك المعرفة المصري.

وفى 2017، قامت داليا إبراهيم بإطلاق أول شركة رأس مال مخاطر تدعم وتستثمر في الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التعليم وتكنولوجيا التعليم.

وتحرص "داليا" على دعم وتمكين أفراد المجتمع عبر الأنشطة التنموية والمبادرات الإنسانية الهادفة التي تشارك فيها نهضة مصر، وخلال هذا العام نفذت الشركة عددًا من المبادرات، منها: التعاون مع مؤسسة "يونيسف" لتوفير كتب تعليمية للمدارس المجتمعية خلال أزمة "كورونا".

بالإضافة إلى المساهمة في مبادرة جمعية وطنية "علامهم هو سندهم" من أجل إعداد وتدريب الشباب الفاقدين للرعاية الوالدية وتأهيلهم لدخول سوق العمل. كما قامت نهضة مصر بالتعاون مع مؤسسة "نداء" لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع من خلال برنامج "معًا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بالإضافة إلى دعم عدد من مؤسسات العمل المجتمعي، مثل: مؤسسة مصر الخير، ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ومستشفى "بهية" لعلاج السرطان ومؤسسة الأورمان.